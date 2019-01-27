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「騎」心反毒　南警辦青春少年作陣行！

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▲台南市警局舉辦「少年青春騎蹟」自行車活動，由市長黃偉哲及市警局長黃宗仁共同主持開幕，吸引眾多少年朋友參與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局舉辦「少年青春騎蹟」自行車活動，由市長黃偉哲及市警局長黃宗仁共同主持開幕，吸引眾多少年朋友參與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局1月27日舉辦2019年「少年青春騎蹟」自行車活動，於台南都會公園管理中心廣場舉行開幕儀式，由市長黃偉哲及市警局長黃宗仁共同主持開幕，並宣誓台南市打贏毒品戰爭的決心！

活動首先由「新豐高中」太鼓社及「聖功女中」熱舞社為現場嘉賓帶來精彩的開幕表演，增添熱鬧氣氛，並在市長帶領下，宣誓全民反毒。會場一旁設有反毒宣導專區，讓民眾了解毒品對人體之危害，教導民眾如何遠離毒品。

▲台南市警局舉辦「少年青春騎蹟」自行車活動，由市長黃偉哲及市警局長黃宗仁共同主持開幕，吸引眾多少年朋友參與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局舉辦「少年青春騎蹟」自行車活動，由市長黃偉哲及市警局長黃宗仁共同主持開幕，吸引眾多少年朋友參與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨後由黃偉哲市長及各校教官領騎，帶領大家以騎單車的方式體驗不同的旅遊型態及欣賞沿途台南特色景點，如黃金海岸、親水公園、保安火車站等；本次活動計有少年160餘人參加，參加人數約250人，自行車及安全帽全部由警察局提供，讓大家輕鬆自在體驗自行車之旅。

▲台南市警局舉辦「少年青春騎蹟」自行車活動，由市長黃偉哲及市警局長黃宗仁共同主持開幕，吸引眾多少年朋友參與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動途中設有「鐵馬驛站」，提供茶葉蛋、水果、地瓜、薑茶、巧克力等食品讓參與人員補充體力，騎完全程還可獲頒「完騎證書」、「永保安康」紀念牌及運動水壺，鼓勵少年勇於挑戰自我，也讓參與之少年滿載而歸。

▲台南市警局舉辦「少年青春騎蹟」自行車活動，由市長黃偉哲及市警局長黃宗仁共同主持開幕，吸引眾多少年朋友參與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，這是他就任市長以來，第一次參加這麼有意義的青少年活動，今天活動同時結合台南市學生校外生活輔導會、教育局以及警察局的「反毒」宣導，鼓勵青少年參與正當休閒活動，也要求市府各局處共同合作創造「無毒」的社會環境，期望少年能在「健康幸福」的環境中成長。

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關鍵字：反毒,南警,青春,少年

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