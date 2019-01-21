「千人拔蘿蔔」關山警不缺席　交管防竊、擺攤宣導一把罩

▲關山鎮一年一度的「客味食在好玩關山蘿蔔季活動」吸引來自全國的遊客，親身體驗田野拔蘿蔔。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣關山鎮公所20日上午於豐田路與自由路路口舉辦舉辦一年一度的「客味食在好玩關山蘿蔔季活動」，吸引了來自四面八方的大小朋友體驗田野拔蘿蔔的樂趣，關山警察分局除現場執行交通管制及防竊等勤務，也配合「擺攤」，實施預防犯罪、安居反毒及政風等宣導。

隨著震天乍響的鼓聲，一年一度的「客味食在好玩關山蘿蔔季活動」正式「開拔」！活動已行之有年，吸引了來自全國的遊客，親身體驗這難得的田野拔蘿蔔活動，而且拔多少都可以免費帶回家唷！

▲關山警分局也配合「擺攤」，實施預防犯罪、安居反毒及政風等宣導。

舞台上社區婆婆媽媽們精心打扮「客味十足」，並隨著輕快音樂載歌載舞，另外還有多項歌唱、演奏等表演，還有小農市集及樂活美食供遊客選購品嚐，活動現場人聲鼎沸、熱鬧非凡！

關山警察分局也不缺席，除了在現場實施交通管制及防竊等勤務外，偵查隊及第二組在活動現場「擺攤」，實施預防犯罪、安居反毒及政風等宣導，以有獎徵答方式與大小朋友互動，希望透過這樣的宣導方式，讓青少年朋友們能夠更了解如何保護自己、尊重別人！

另108年春節將屆，革除不當請託關說、贈受財物、飲宴應酬等陋習，由警察志工於現場發送宣傳單，就是要讓民眾了解對公務員不必、也不能送紅包、賄賂等，且若發現有不肖員警接受與職務有利害關係者之餽贈、邀宴，請不吝踴躍檢舉，以樹立廉能政風，端正警察風紀！

▲關山警分局以有將徵答的方式與大小朋友互動宣導效果一級棒。

關山警察分局表示，農曆春節前夕，警方將全力執行「108年加強重要節日安全維護工作」，實施期程自1月28日22時起至2月11日（大年初七）24時止，為期共15天，期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等三項工作主軸，並有提供護鈔及舉家外出簽巡等服務，有需要的民眾得逕向轄內分駐所或派出所提出申請，讓所有民眾都能過上「『諸』事吉祥」的好年！