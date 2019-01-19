17歲高中生戀愛「2個月匯30萬」　32D女直播主回應了…臉書35萬人追

▲17歲高中生愛上《17》女直播主，掏「30萬零用錢」金援她。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

突發中心／台北報導

台北市一名17歲男高中生透過網路直播平台《17》認識一名20多歲火辣的洪姓女直播主後，陷入愛情，兩人更在LINE對話上互稱老公、老婆，他還在2個月期間匯款30萬元給洪女，幫助洪女負擔父母親醫藥費。男學生的母親得知戶頭提領後，控告洪女和《17》的呂姓女負責人詐欺罪嫌。洪女對此表示，「一切都是誤會，已經還錢與對方和解！」

檢方調查，20多歲的洪姓女直播主認識男高中生後，開始私下聯繫，並互稱老公、老婆，洪女常透露母親生病需要醫藥費，弟弟還在唸書要學費，希望男學生幫忙。男高中生不捨洪女工作忙碌，便陸續把母親存進他戶頭的錢匯給洪女，短短2個月就匯出30多萬元。

男學生母親發現帳戶金額銳減，質問他「錢花去哪了？」才發現兒子愛上女直播主，零用錢都給了洪女。母親認為兒子未成年清純善良，遭騙而怒告洪女，也認為《17》直播平台也沒有做好把關，因此也告了呂姓女負責人。

洪女到案坦承說謊詐騙，並把詐騙所得30多萬元都還給少年母親，雙方達成和解，檢察官考量洪女認罪且告訴人不追究，依職權處分不起訴洪女，讓她有改過自新的機會。而《17》只是提供平台讓直播主和網友互動，負責人呂女不知洪女與被害人私下聯繫狀況，檢察官因此認為洪女罪嫌不足，也處分不起訴。

據了解，《17》直播主洪女同時也是模特兒，因擁有32D好身材，外貌相當火辣，也時常穿深V服飾用「深邃雙峰溝」吸睛，因此臉書上也有35萬人追蹤。消息一出，網友們也好奇洪女到底是何方人物。