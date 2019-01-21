失意男想輕生　南警跨分局接力親水公園及時尋獲

▲台南市東區一名男子與同事發生嚴重爭吵，傳訊息揚言跳海輕生，市警一、六分局接力共同緊急協尋，成功找到欲輕生男子挽回性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區一名男子因工作細故與女同事發生嚴重爭吵，傳訊息揚言跳海輕生，女同事心急的向110報案，市警一分局德高派出所接報立即派員查處，查出男子欲輕生地點位處六分局轄區，並與六分局共同緊急協尋，在跨分局合作下，成功於1小時內，在南區親水公園找到失意欲輕生男子，成功挽回寶貴生命。

德高派出所20日晚間8時47分許，接獲民眾報案，指其男性友人傳訊息透露輕生念頭，因此心急如焚的急忙報案協尋，請求警方協助。德高派出所警員黃鈵閎獲報後，透過該女手機訊息得知該男子揚言在台南市南區親水公園跳海輕生，隨即通報勤務指揮中心轉報第六分局緊急協尋，於當晚9時20分許，灣裡派出所傳來好消息，在南區親水公園一帶找到心情低落的失意男子，經員警耐心安撫後一同返回所。

據了解，欲輕生男子因20日早上與同事因工作細節有所爭執，一時想不開揚言輕生，幸警方獲報後，跨分局接力聯手展開緊急協尋，不到1小時就找到身影；雙方當事人事後也化解心結，歡喜收場，該男子也由家人陪同下返家。

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