求冤賠455萬餘　蘇炳坤：再多補償也無法補償我的青春

▲蘇炳坤請求補償455萬5千元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

涉嫌33年前新竹金瑞珍銀樓搶案，最後遭判刑15年定讞的男子蘇炳坤，去年終於獲判無罪。蘇炳坤請求冤獄賠償，由於他案發前為家具工廠老闆，案發後家庭破碎，因此他以每日補償最高額5000元計算，請求891天賠償，共請求455萬5千元。他還說：「補償多少不是重點，因為再多的補償也無法補償我的青春。」

本案案發於1986年3月23日凌晨，蘇炳坤被檢方指控，他夥同員工郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓竊盜，遭發覺，竟由郭中雄持菜刀砍殺店東陳榮輝，再劫取金飾逃逸。檢方因此對2人以共同強劫而故意殺人未遂提起公訴，第一審判決無罪，第二審改判有罪，後經第三審最高法院駁回上訴，蘇遭判刑15年定讞。

由於蘇炳坤堅稱沒有涉案，提出4次再審，檢察總長也提出4次非常上訴，但都無法翻盤，蘇入獄服刑。他入獄2年多後，獲得前總統陳水扁特赦出獄，不過蘇認為自己清白，堅持向高等法院第5度提出再審。高院裁准再審後，去年8月間判決蘇炳坤無罪，檢方因做無罪論告，沒有上訴，全案定讞。

蘇炳坤依照《刑事補償法》規定聲請補償，高院23日首度開庭審理。高院這次傳喚蘇炳坤的妻子作證，蘇妻泣訴，當年案發後，蘇炳坤入獄，家庭破碎，他只好到工廠工作，工作了18年，但薪水實在不夠養4個小孩，小孩半工半讀下，還要領救濟米過活。

蘇炳坤也說，當年開家具工廠，大月收入20萬以上、小月也有10餘萬，但因本案，將他害得很慘，家庭破碎。法官宋松璟詢問他要多少補償金？蘇炳坤拭淚，說：「補償多少不是重點，因為再多的補償也無法補償我的青春。」律師補充，蘇炳坤被羈押、服刑達891日，依每日最高補償5000元計算，請求455萬5千元賠償。

