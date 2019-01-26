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拒在假消息包圍中羞辱下台　謝長廷：總統要求的話隨時可以

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立法院外交國防委員會,駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

▲謝長廷認為自己擔任駐日代表期間有許多出色的表現，尤其是觀光方面。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

駐日副代表郭仲熙突被撤換，改由駐史瓦帝尼公使蔡明耀接任，引起外界質疑是否為架空駐日代表謝長廷的第一步。對此，謝長廷25日表示，假如大家能靜一下，他會考慮下台的事，而不會是在假消息和羞辱的狀況下這麼做，「如果是總統、行政院長或外交部長要我下台，當然隨時可以。」

謝長廷25日在駐日代表處與台灣媒體進行茶敘，期間被問到有人覺得他不適任、做得不好，甚至連日本人都不滿意，隨即反駁這是假消息，畢竟派駐至今，日本對台灣的不滿就只有九合一選舉時的福島縣5縣食品公投，雖然日方認為這已經違背自由貿易原則，但也不是他一人就能決定的事。

對於外界不時傳出要求下台的聲浪，謝長廷也坦言，這些批評對自己的傷害很大，假如大家能靜一下，他可以考慮下台，但要在假消息和近乎羞辱的狀態下這樣做就很奇怪，對台灣的文化也會有不好的影響，當然，如果是總統、行政院長或是外交部長這麼說，「我當然可以隨時下台。」

▲台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

▼▲前大阪辦事處處長蘇啓誠輕生，成為外界要求謝長廷下台的最大引爆點。下圖為蘇啓誠最後工作的身影。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書、台北駐大阪經濟文化辦事處）

▲▼蘇啓誠9月12日最後工作身影曝光。（圖／翻攝台北駐大阪經濟文化辦事處）

至於擔任駐日代表期間的表現，謝長廷表示，沒有幫助台灣恢復與日本的邦交，是連他自己都覺得很抱歉的事之一，除此之外，在觀光、經濟、教育以及交流方面仍取得許多成績，例如建立友好城市案例45年來共126件，他任職以來就做了64件，不論是訪台還是訪日的觀光客人數都有增加，台灣甚至已經成為日本人海外旅行的首選，觀光方面確實小有成就。

此外，謝長廷在茶敘中也談到，台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是駐日代表的重點工作之一，CPTPP本月19日在東京召開委員會，認為只要理念能共鳴，且能接受他們高標準的所有國家、地區，加入的大門都是敞開的，假如能成功爭取，對台日關係也會是一大挑戰。

不過，雖然謝長廷強調一切都是假消息，駐日副代表撤換的原因仍引起外界許多揣測，質疑是否因為謝與國安高層溝通不順，才會突然換人。而國安人士強調，這是捕風捉影、見縫插針的消息，外交人員調派本來就是正常的事，一切都按照程序處理，卻被部分媒體臆測、編造故事，扭曲人事調整的事實，這種做法不僅不專業，也對外交人員造成打擊，與製造假新聞無異。

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關鍵字：謝長廷,駐日代表,蔡明耀,日韓要聞

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