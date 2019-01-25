陳文茜曬11張六合夜市「現況照」　網推：小時候記憶回來了

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高雄市觀光局邀請名資深媒體人陳文茜擔任2月的觀光大使，她23日在臉書PO出11張前往六合夜市遊玩的照片，只見前方人潮雖然還有些許空隙，但更遠一點幾乎擠到肩並肩的地步，相較於先前冷清的模樣熱鬧許多，也讓網友們忍不住留言回應，「小時候的記憶回來了」、「高雄有我們一家滿滿的回憶」。

陳文茜21日帶著家人南下高雄進行3天2夜的參訪，同時提出設立高雄禿子時尚街、愛河無人機送情書、駁二AI市集等12項觀光建議，接著還在自己的臉書PO出11張六合夜市的照片表示，「熱情的城市中一條快樂的街，六合夜市。這條街本來值得人潮洶湧。」

而在照片中，鏡頭前方的人潮雖然還不到擁擠的程度，但一旁的座位區每一桌都有遊客坐著休息、吃東西，更遠一點的地方則擠滿逛街的民眾，幾乎到了需要肩並肩走路的情況，光是一張照片就可以看出人潮相較於先前，已經有逐漸回流的跡象。

▼▲高雄市長韓國瑜上任後六合夜市生意比以往好了三成，卻還是有部分攤商小吃、停車費雙漲，一度引起民眾抱怨。（圖／記者季相儒攝）

網友們大多也都抱持正面態度，期待高雄的觀光能繼續朝好的方向發展，甚至有人看到照片忍不住回想起兒時，「小時候的記憶回來了，希望攤商自己可以有紀律地維護下去」、「找回遺失的歡樂」、「看樣子我們可以到回溫的六合夜市吃吃逛逛了，這幾年很冷清，沒有FU」、「高雄有我們一家滿滿的回憶」。

也有網友建議攤商，人潮回流後不要再出現坑殺行為，這樣才能吸引更多客人，「6年前經過一點都不想進去，觀光客專用、價高物不美，改進才會有長久客源。」