23位柯粉挨告第一波6人到庭　王瑞德再槓上數十名韓粉：追殺到底

政治中心／綜合報導

資深媒體人王瑞德經常在臉書或電視節目上評論時事，有時也會引來意見不同的網友惡意留言，他25日晚間在臉書PO文表示，選前提告的23位台北市長柯文哲粉絲第一波6人已到庭，接著還會對進行人身攻擊留言的高雄市長韓國瑜粉絲提告，「你們以為躲在鍵盤後罵人我就拿你沒辦法？試試看！」

▲王瑞德表示，提告後不會與毫無悔意的人和解。（圖／記者李毓康攝）

王瑞德25日晚間8時04分先是PO出第一篇文章，內容一開頭直指選前對23位柯粉提告的事，第一波6人到庭已有5人道歉且希望和解，卻還是有一人不認罪，而他也決定絕不和毫無悔意的人和解，「你不惹我就不會吃上官司！」

4分鐘之後，王瑞德再PO第二篇文章表示，就在同一天晚上，他已經完成對進行人身攻擊的韓粉們提出告訴，至於究竟是誰、詳細的人數有多少（約數十人），9天年假過後接到傳票就會知道了，「你們以為躲在鍵盤後罵人我就拿你沒辦法？試試看！保證追殺到底！」

▼▲王瑞德先告柯粉，接著再告韓粉。（圖／記者林敬旻、宋德威攝）

其實，王瑞德去年因為爆料柯文哲邀請名嘴餐敘，疑似是變相收買，被柯粉留言批評，甚至有人說出「男妓人渣」等話，他同年3月在就在臉書PO文表明「開張大吉」，要對參與謾罵的多名網友提告，並讓他們揹上一輩子的前科，絕不接受道歉，但還是有網友覺得這只是在帶風向。

接著，2018年9月王瑞德在臉書PO出報案三聯單，表示侮辱他的20名網友會在中秋連假後陸續接到傳票，且不管刑事如何認定，民事部分一定告好告滿，證明自己絕對不是說說而已，「在鍵盤上宛如一尾活龍，仿佛不在乎打官司，還興致勃勃。本人很高興能成全你們，而且絕不和解，準備接招吧。」