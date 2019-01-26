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雲林營養午餐18元「4菜一湯」　林佳新：孩子喝的是「洗鍋湯」

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▲▼熱血農民林佳新怒轟給孩子喝的湯是洗鍋湯。（圖／翻攝自關鍵youtube）

▲熱血農民林佳新怒轟給孩子喝的湯是洗鍋湯。（圖／翻攝自關鍵youtube，下同）

記者林彥臣／綜合報導

雲林熱血菜農林佳新在新聞節目上《關鍵時刻》，痛批相對於台北的小學生一餐60塊，雲林縣小學生營養午餐一餐才18塊，而且要煮出4菜1湯，實際上給孩子吃的根本就是「洗鍋湯」。

主持人劉寶傑提問指出，「雲林當然有一個六輕的麥寮，六輕當然要給地方很多的補助，給地方很多的補助就有一個是當然就有一個是補助中小學的營養午餐，六輕要補助中小學的營養午餐，那應該是很多錢耶，可是你說每個小朋友拿到的錢是非常非常少的」。

林佳新回應表示，「雲林縣六輕對我們長期是汙染，這個回饋金如果能回饋到小學吃午餐我們贊同，但我為什麼一直強調18塊，三年前雲林縣政府有打臉我，你來看這個看板你就知道，它說包括保險費、人事費用、雜七雜八的水電費，包括買菜的費用加起來32塊，現在有人用這篇文章打臉我，說這不是18塊，剩下的東西叫做必須成本，不能算在孩子吃的裡面，那每天就要有的開銷，但這裡面有一個不合理的是，必須成本以外，500個孩子的學校也是這個必須成本，100個孩子的學校也是這個必須成本，電一樣要開，500個孩子也這樣用，100個孩子也這樣用，你看這筆錢如何而來？」

▲▼熱血農民林佳新怒轟給孩子喝的湯是洗鍋湯。（圖／翻攝自關鍵youtube）

劉寶傑指出，「原來這個是提到又跟你有關，偏鄉小孩不是寶，營養午餐台北60塊，雲林18塊，就是如果講說，你給我60塊，你應該所有的菜錢就是60塊，這邊扣掉什麼燃料水電費、維護設備費、人事保險費、食油調味費，全部都算在這裏面。」

林佳新說，「當初我們說的就是實的18塊，什麼叫18塊！4菜1湯！你告訴我我家有鹽有米、你們家也有鹽有米，大家鍋子也有電也有，沒關係，18塊煮給500的孩子吃，你煮給我看！現在那些吉娃娃跟我說在跟我說人家是32塊不是18塊，18塊4菜1湯！你煮給我看！我們在說的叫做食材費，就是4菜1湯，你們是把奇奇怪怪、雜七雜八這些必須成本算進來，為什麼現在在抗議不高興這麼久，終於學校發一個報表，以後要漲到600、700、800，我不知道，讓我們填寫意見。」

林佳新進一步指出，「在我的意見是希望漲到1000，但是弱勢的繳不出來，我們政府的力量來補助，但是這些人教訓不會，為什麼我們會說18塊，那叫4菜1湯的學雜費，這些孩子喝的是什麼湯你知道嗎？我們在說洗鍋湯，洗鍋湯南部人在說的，什麼叫洗鍋湯，就說自助餐這些蘿蔔湯、丸子湯，你撈得到蘿蔔跟丸子嗎，洗鍋湯給我們孩子吃。

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關鍵字：雲林,營養午餐,關鍵時刻,劉寶傑,林佳新,洗鍋湯

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