「平成最後洋芋片」未賣先轟動！　賞味期限和天皇退位同天

▲這款洋芋片將在1月19日開始販售。（圖／翻攝自Lawson官網，下同）



國際中心／綜合報導

日本明仁天皇將在今年4月30日正式退位，5月1日由皇太子德仁繼位，平成年號將永遠走入歷史。知名洋芋片品牌湖池屋也搶搭「平成結束倒數」商機，與超商Lawson合作推出「平成最後的洋芋片」，賞味期限訂在4月30日，讓國民在享用零嘴的同時也能紀念這歷史性的一刻。

「平成最後的洋芋片」外包裝已在Lawson官網曝光，印著大大的「賞味期限：平成31年4月30日」，還有滿滿能代表平成年代的詞彙，例如女僕喫茶店、地方振興券、消費稅從從3%漲成8%等等，也寫上「平成謝謝你」的感謝詞。這款洋芋片將在1月29日開始販售，售價為165日圓（約台幣46元）。

▲外包裝寫滿平成年間代表性的大事。



不只外包裝別具意義，口味上也加入了小巧思，選用濃厚海苔鹽味（濃いめのり塩），濃厚二字也衍生出平成是個豐富、充實的年代。

此外，日本三井OUTLET PARK日前還推出「平成最後の福袋」，甚至關東地區和關西地區7間施設聯手舉辦「NEW YEARSURPRISE SALE」，最低下殺至2折，刺激一波天皇退位換代前的經濟。

《第69屆紅白歌唱大賽》也打出「平成最後一個紅白」的口號，找來米津玄師、南方之星、松任谷由實等大咖獻唱，創下41.5%的高收視率，成為近2年來新高。

▼本屆紅白歌唱大賞開全麥真唱，獲網友一片好評。（圖／翻攝自推特）

