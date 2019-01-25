「有個團體叫NGO」林燕祝道歉　網蓋百樓酸：浪漫台三線是哪3條

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由於台南市在5天內連續發生兩起虐童案，台南市議員林燕祝23日於議會質詢時批評社會局鬆散，卻稱「有個團體叫NGO」；雖然她隔天隨即在臉書PO文道歉是一時情急口誤，但網友們還是不買帳，紛紛在PO文底下留言調侃，「功課做好再去電人啊」、「大多數老派民意代表最強的就是比誰聲音大，什麼專業、學歷通通不重要」。

▲林燕祝質詢時將NGO說成是一個團體，在網路上掀起熱烈討論。（圖／記者林悅攝）

林燕祝24日在臉書PO出一篇長文，開頭就針對23日質詢時將NGO說成是一個團體的事道歉，承認是自己一時情急才會口誤，並非不知道NGO是非政府組織的縮寫，同時不忘要求基進黨台南黨部人員應以同樣的標準，要求當日跟進報導的媒體更正錯誤。此外，林也強調，當天請助理查詢6個NGO組織是否有提出關於虐童案的建言，沒想到只有勵馨基金會呼籲行政院設立兒少保護辦公室，其餘都只是對她的虐童案發言「感興趣」。

加上林燕祝替一名受虐童的母親召開記者會指控，卻引起是否違反個資法的討論；她表示，一切資料都是由當事人母親提供，相當於經過本人同意，況且替弱勢民眾發聲本來就是民意代表的義務，虐童案又涉及公共利益，記者會上也有將診斷書的出生年月日等個資遮掩，這部分並未違法，「最後希望貴黨（基進黨台南黨部）能與我一起努力，共同監督政府，避免虐童案件的遺憾再次發生，而非一再指責我的不是。」

▲林燕祝替受虐童的母親召開記者會發聲，卻引起是否違反個資法的爭議。（圖／記者林悅翻攝）

不過，林燕祝這篇PO文公開後網友依舊不買帳，還蓋出133樓的留言調侃，「哈哈哈，一個團體叫NGO」、「GOV上班的公僕請您認真，謙卑謙卑再謙卑」、「功課做好再去電人啊」、「我覺得不是什麼看不懂NGO的問題，最大的問題在於目前大多數老派民意代表，最強的就是比誰的聲音大，什麼專業、學歷通通不重要，反正誰在議會比較大聲就贏了」。

還有網友重提國民黨立委黃昭順2016年的浪漫台三線一事，當時黃在質詢時脫口問出「台三線是哪三條線」，讓客委會主委李永得尷尬回答，「浪漫台三線不是三條線，台三線是一條路，沿途都是客家地景」，同樣在網路上引起熱烈討論。

▼網友們在林燕祝的PO文底下留言酸諷。（圖／翻攝自Facebook／林燕祝）