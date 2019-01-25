歐鴻鍊驚爆！蘇啓誠遺孀要吳釗燮「管好謝長廷的嘴」

▲駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

前大阪辦事處處長蘇啓誠輕生，留下一堆謎團，前外交部長歐鴻鍊24日接受電台專訪爆料，蘇啓誠遺孀曾致電外交部長吳釗燮，要求他管好駐日代表謝長廷的嘴。

歐鴻鍊表示，蘇啓誠是他堂姊的女婿有姻親關係，蘇啓誠從來沒有向他提過這段關係，直到卸任後蘇啓誠才在一次聚會中告訴他，「你看這個人多麼地有規矩、有分寸」。

歐鴻鍊說，蘇啓誠過世當天曾經跟東京、台北通了幾通電話，假如那就是所謂20分鐘的電話，「假如內容是告訴他，要懲罰他，不但是調他、記過，而且是全館打丙等，對他來講這是太沈重的羞辱。」

歐鴻鍊質疑，當時還沒影舉行檢討會，「檢討會開了以後，真相才會明白，真相還沒有明白之前，外交部就開始採取懲罰措施。」根據什麼呢？根據假新聞，不是被假新聞逼死他，而是被外交部藉假新聞逼死他。

歐鴻鍊說，當天蘇啓誠跟謝長廷通電話，相信也是想解釋那是假新聞，很可能在謝長廷及外交部電話中再度被羞辱，才會留下遺言不願意再受到羞辱。

歐鴻鍊指出，謝長廷說蘇啓誠有憂鬱症所以自殺，對往生者與其家人都是重大羞辱，因此讓原先不願接觸外交部的蘇啓誠遺孀主動去見了吳釗燮，拜託他兩件事，「一個是請你管住謝代表的嘴，第二件請你尊重專業外交官。」

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