電影《回到未來》高雄80年　老高雄人才懂「金銀河燈會」　

▲金銀河燈會找來明華園跟霹靂布袋戲加入《重返未來》高雄版 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

「2019愛河燈會金銀河」將於2月9日到2月20日之間，在於愛河高雄橋至七賢橋這一段來舉辦，舉辦，高雄市政府以「金銀河」為概念閃耀登場，並且打造四大主題燈區以及霹靂布袋戲、明華園及重現藍寶石歌廳秀等精彩演出，宛如就像是個80年代的老高雄。

其中燈會也結合今年值班生肖「豬」，打造百豬燈區，圓潤可愛萌氣十足；今年高雄燈會不僅保留傳統燈區，亦有嶄新創意燈飾，首創數座絢爛百米隧道燈、獨創頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等大型創意燈飾，以光影變化增加互動性及趣味性，歡迎民眾前來感受萬種風情的水岸燈會，回憶老時光，迎向科技水都。

韓國瑜市長表示，2月9日開幕當天特邀請宅男女神安心亞、少女殺手吳思賢、台語新天王許富凱以及霹靂布袋戲與民眾相見歡，精彩盛會千萬不要錯過，另為重現傳統50年代氛圍，愛河旁將規劃金銀財寶夜市，其中更有懷舊古早市集，邀請棉花糖、捏麵人、畫糖等攤位進駐，提供全台灣最與眾不同的燈會氛圍，燈會期間還有霹靂布袋戲、明華園及重現藍寶石歌廳秀等精彩演出。

▲金銀河燈會找來明華園跟霹靂布袋戲加入《重返未來》高雄版 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在愛河燈會期間，觀光局特別結合超過30家飯店業者聯合推出住房專案，遊客除了享有住宿好康優惠，還能獲得燈會限量文創紀念品，憑各家住宿發票至指定地點還可兌換豆瓣醬及棋餅等伴手禮，觀光局長潘恒旭說，高雄燈會期間精彩活動搭配優惠的住宿價格，以及台灣燈會接續展開將會帶動高屏旅遊圈，2月份高雄地方的住房率預估可達8成以上。

為期12天的「2019愛河燈會金銀河」內容豐富多元，運用獨有的水岸河港地景，規劃兼具文化藝術與在地特色的水岸燈會，內容囊括精彩吸睛的每日主題展演、趣味大胃王競賽、彩繪燈籠活動等，此外，活動期間打開手機軟體美圖秀秀App於活動現場拍照打卡，可免費體驗「2019愛河燈會」與美圖秀秀合作訂製煙火實境AR，讓實境煙火陪您一同享樂愛河。