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記者揶揄「市長對漁市不熟」！　韓國瑜神回9字...眾人笑翻

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地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜24日凌晨5時現身前鎮漁市場視察，並向現場漁友及魚販、承銷商拜早年，同時慰勉他們的辛勞；不過最強菜販似乎也有遇到難題的時候，對魚的種類不太清楚，被記者笑問「市長對魚認識就沒有蔬菜這麼深了嗎」。他聽完大笑回應，「我最熟的叫做韓國瑜。」讓現場笑聲不斷。

▲▼高雄市長韓國瑜到高雄前鎮漁市場拜早年。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜到高雄前鎮漁市場拜早年。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄市長韓國瑜到高雄前鎮漁市場拜早年，現場非常熱鬧。（圖／記者宋德威攝，下同）

韓市長24日清晨5時20分抵達前鎮魚市場巡視場內各魚貨拍賣區，沿途向漁友致意拜早年，並一一發送新春市長紅包，受到民眾熱烈歡迎；同時也親自向魚販、承銷商詢問年節期間魚貨供應量與市場行情，瞭解除少數應景魚類（白鯧）價格有較大漲幅外，其餘魚貨供應量相當充裕，魚價行情合理。

而韓國瑜一出現在漁市場，許多熱情民眾紛紛大喊偶像，氣氛相當熱鬧，紛紛搶握手和領紅包，還有人都想跟市長合照，更有人高喊「歡迎市長」；另外，現場準備的2000份限量紅包、春聯也在不到一小時內就被搶光。韓國瑜說，過去都是視察農產拍賣市場，選舉期間沒機會到魚市場，這次是第一次到漁市場，也是第一次發紅包，看到大家很開心。

▲▼韓國瑜巡視魚市場。（圖／高雄市新聞局提供）

▲民眾在白板上寫下「歡迎市長」。

不過，有漁販就在保麗龍板子上頭寫下，「韓國瑜市長您好，漁市生意很不好，請救救我們，非常感謝您。」他們希望韓市長除了把高雄的農漁產品賣出去之外，也要重視內銷市場，讓大家都有錢賺。

另外一段意外插曲，就是身為最強菜販的韓國瑜似乎對漁市場不太熟悉，據《中國時報》報導，有記者笑問「市長對魚認識就沒有蔬菜這麼深了嗎」，韓國瑜聽到後大笑兩聲回9字「我最熟的叫做韓國瑜」，讓現場笑成一片。

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關鍵字：韓國瑜,高雄市長,紅包,春聯,漁販

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