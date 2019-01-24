影／養1年才知是比特犬...　飼主「一開門洛基溜出去」就知不妙

▲ 養1年才知是比特犬...飼主「一開門洛基溜出去」就知不妙。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正路393巷附近一隻流浪老狗，22日下午被一隻比特犬攻擊，咬到滿頭是血，流浪老狗倒臥血泊之中，畫面令人觸目驚心。照片被轉發上臉書，引發網友群情激憤，痛批太殘忍。陳姓飼主的朋友表示，「當下我們有衝出去，阻止洛基（ROCKY）卻為時已晚」，陳男立刻將受傷的流浪犬送到動物醫院急救，流浪狗仍因失血過多死亡。

網友痛批陳姓飼主放任兇猛犬種比特犬四處亂跑，陳姓飼主的女性友人表示，這隻比特犬年齡約1歲多，牠的名字是洛基（ROCKY），是朋友送養。陳男起初不知牠是比特犬，以為只是一般土狗，直到2018年5月咬傷流浪犬，才知道自己養的是比特犬。

陳姓飼主女性友人說，洛基平常都養在家中陽台，因近日家中在裝潢，才把狗養在房間內。22日因裝潢工人離開，陳男的媽媽才把狗鬆開，沒想到，陳男回家一打開門，洛基趁隙溜出去，陳男大喊一聲「糟糕！」趕緊跑出去追狗，直到他們追到樓下，看到洛基（ROCKY）已緊咬一隻流浪狗不放，陳男硬把狗拉開，狗才鬆口。



陳男隨即攔下一部計程車，將受傷的流浪犬，帶去義二路上的動物醫院急救，但流浪狗因頭顱破裂，失血過多死亡。陳男的女性友人還向朋友借錢，來付醫藥費用與流浪犬的喪葬費。



女性友人強調，他們真的不是故意把狗放出來亂咬人，前兩天才在和陳男討論，是不是要將洛基（ROCKY）送到基隆動保所，當下因為捨不得，所以就沒有結論，想不到就發生這樣的意外。

▲ 陳姓飼主趕緊追出門，沒想到，比特犬已咬死流浪狗。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

▲ 比特咬死浪浪，男飼主將傷重的流浪狗送醫救治，最後還是慘遭奪命。（圖／記者郭世賢翻攝）