韓國瑜拚「人進來、發大財」　觀光局力推高雄軍事觀光

▲高雄市政府觀光局長潘恆旭積極找尋「軍事觀光」。（圖／記者宋德威攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜出席《與雄同行》城市行銷手機短拍記者會時，強調目前高雄觀光要發展出好幾條產業鍊，目前除了愛情產業鍊之外，還發現了「軍事觀光」產業鍊，近期請觀光局調查軍事觀光時，發現有200多條軍事秘密隧道，初步會找觀光局規劃幾條完整隧道來推「軍事觀光」。

韓國瑜表示，找到了200多條的隧道，每一條隧道都各自有特色，有的隧道可以綿延十幾公里，還有幾千人可以躲在下面，有水有空間，甚至還有洗手間跟廚房，就在鼓山區隨便走下去都能有容納兩三千人的空間，而且還能冬暖夏涼，「如果這個把它當成軍事觀光的話，會先找幾個示範隧道出來」，結合陸海空以及第四兵種海軍陸戰隊等各項軍事資源，經過開發後，韓國瑜認為絕對可以發展成軍事觀光。

▲位於高雄市五福四路底輕軌站旁的「鼓山洞」，設計隱密，相關歷史文獻稀少。（圖／記者宋德威攝）

韓國瑜強調高雄市有絕佳地理條件，先不論是空港或是海港，所以韓國瑜建議未來想要到高雄的遊客，想拍高雄美景的人，可以協助開發「高雄美景秘境」，韓國瑜說：「事實上高雄有很多好地方等著各位來開發」，像是內門、杉林、那瑪夏、六龜等地是屬於「身心靈」以及「候鳥型」旅客來開發。