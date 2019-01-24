影／驗票累死人！丁守中律師團控驗票不積極　女科長暴瘦8公斤23日病逝

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國民黨台北市長參選人丁守中以3,254票之差落敗後聲請驗票卻輸更多，丁守中另提選舉無效訴訟後，日前開庭時，丁守中的律師團指控法官驗票不積極，要求重驗選舉人名冊，令負責驗票的台北地院不少法官與書記官感到傷心，有法官說，自己驗票壓力大到瘦了不少，現在則傳出憾事，《鏡週刊》報導，負責調度驗票書記官的林姓女科長，驗票期間暴瘦8公斤，積勞成疾，23日病逝台大醫院。

▲台北市長參選人聲請驗票，傳出有書記官科長因此積勞成疾過世。上圖為資料照。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

週刊報導，丁守中聲請驗票後，雖然依法在20天內驗完即可，但因各界矚目，全院總動員，在不更動原本庭期的要求下，利用開庭空檔驗票，每天動員50組法官及書記官，共逾上千人次7天內就驗完，昨天過世的林姓科長，是負責書記官排班的調度工作。

▲台北市長參選人聲請驗票，傳出有書記官科長因此積勞成疾過世。（圖／記者劉亮亨攝）

報導指出，負責調度驗票書記官的林姓科長，除了要整理出書記官的空檔，還要問書記官有沒有其他公務，才排得出班表，驗票期間，常忙到半夜，加上傳出有選票消失，林姓科長與承辦法官，更是連夜清查，承受了不少壓力，加上原本就曾經生過大病而請假休養，後來康復後，身體狀況不如以往。

林姓書記官科長在選舉期間值夜班，選後立即接到驗票聲請，緊接著驗票，這段的期間，幾乎沒休息，更因壓力太大，不到一個月竟暴瘦8公斤。

報導說，知情人士透露，上週五林姓科長還是正常上班，因身體不適到台大醫院看診，發現白血球過高，有感染的情況，因此住院治療，但病況急轉直下，同事在週一、二都前去醫院探望，不料卻傳出在昨天過世，林姓科長的同事與長官，都稱讚她是個很有責任感的好公務員，住院時還在擔心工作的事。