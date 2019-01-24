車太好「操控不住」維修噴百萬！部落客試駕賓士GT超跑　撞壁滑落山溝

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一輛要價1038萬元的賓士AMG-GT R超跑23日上午在台北市內湖區大湖山莊往五指山方向行駛時，突然向左撞擊山壁，接著朝右方失控衝下山坡，滑落山坡時車內安全氣囊全部爆開，駕駛該車的46歲羅姓部落客臉頰被玻璃擦傷，超跑也毀損，網友崩潰喊：「這下賠慘了。」維修費將會噴百萬，台灣賓士則低調表示，維修賠償仍要和保險公司討論後才會得知。

▲▼賠慘了！部落客試駕1038萬賓士GT超跑滑落大湖山莊山坡。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

經《ETtoday新聞雲》查證，受傷的部落客羅文杰是自由寫手，平常以特約撰稿人身分替一些媒體發稿，他試駕賓士AMG-GT R超跑行經新北市汐止長青路，疑似為了要閃車而失控，撞擊山壁接著衝下山坡，在警消趕到現場時他已經自行爬出車外，臉上有輕微擦傷，但賓士超跑則滑落卡在山坡樹叢，山壁上明顯可見擦撞痕跡，而車上的安全氣囊也全數爆開。

羅男友人透露，當時羅男駕駛的賓士車速並不快，是為了閃車才會失控，可能是車子的性能太好，有點操控不住車子的情形，但羅男一定會負起責任。警方指出，駕駛超跑的羅男在事發後並沒有嚴重受傷，但臉頰有被些許玻璃碎屑，事發路段沒有監視器，正持續釐清事發原因。

另外，汽車修理廠看了事故照片後，認為超跑的氣囊爆裂加上底盤受損，粗估維修費用至少上百萬元。台灣賓士陳姓協理表示，初步調查並不是車輛發生問題，應是駕駛操控疏失，但詳情原因仍待警方調查，並根據損壞狀況向保險公司協商理賠。至於會賠償多少，仍需要討論才會得知。

▲1038萬賓士AMG-GT R超跑墜山谷！585匹怪獸「一鍵甩尾」考驗駕駛技術。（圖／記者張慶輝攝）

M-Benz AMG GT R 4.0 V8小檔案

市價：1038萬

馬力：585匹

排氣量：3982cc

變速箱：7速自手排

驅動方式：後輪驅動

0-100km/h加速：3.6秒

極速：318km/h

長寬高：4551mm×2007mm×1284mm

車重：1630公斤