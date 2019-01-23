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就是他！試駕1038萬賓士滑落山坡「安全氣囊全爆開」　46歲媒體人身分曝光

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網搜小組／綜合報導

今（23）日上午北市內湖區大湖山莊往五指山方向，一輛要價1038萬元的賓士AMG-GT R超跑發生滑落山坡意外，車內安全氣囊全部爆開，所幸駕駛僅臉頰被玻璃擦傷。據了解，該車駕駛是46歲羅姓男子，他以部落客身分向車廠商借試駕，平時除了自產文章，也幫某些媒體撰寫特約外稿。

▲賠慘了！媒體試駕1038萬賓士GT超跑滑落大湖山莊山坡。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲賠慘了！媒體試駕1038萬賓士GT超跑滑落大湖山莊山坡。（圖／記者柳名耕翻攝）

據了解，該輛超跑在行駛間疑似有失控的情況，先擦撞路邊的牆面，接著就開進山坡，車內的安全氣囊全部爆開。警方指出，駕駛超跑的羅姓男子在事發後並沒有嚴重受傷，但臉頰有被些許玻璃碎屑，事發路段沒有監視器，將持續釐清事發原因。

經《ETtoday新聞雲》查證，受傷的羅姓駕駛屬部落客性質，平常也以特約撰稿人身分替一些媒體發稿。

1280萬NSX試乘，駕駛被蜜蜂叮撞毀。（圖／記者孫曜樟翻攝）

▲2016年10月本田NSX撞毀。（圖／資料照）

事實上，這不是第一次媒體人試駕超跑出意外。2016年10月3日，線上汽車網站胡姓編輯試開價值1280萬元、有「東瀛法拉利」之稱的本田（HONDA）超跑NSX，行經新北市北海岸十八王公廟附近，自撞中央分隔島水泥護欄，造成車頭左前方凹陷。

當時肇事的車輛編號為0000，是全世界唯一一輛的巡迴試乘車，由本田提供媒體試駕之用，自撞事件維修費用至少要150萬元。肇事的胡姓編輯受訪時表示，事發時車速不快、操控沒有問題，「「因為被蜜蜂叮，才會不小心撞上分隔島。」

M-Benz AMG GT R 4.0 V8小檔案
市價：1038萬
馬力：585匹
排氣量：3982cc
變速箱：7速自手排
驅動方式：後輪驅動
0-100km/h加速：3.6秒
極速：318km/h
長寬高：4551mm×2007mm×1284mm
車重：1630公斤

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
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關鍵字：賓士,試駕

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