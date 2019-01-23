影／千萬賓士GT-R撞毀　車評ANDY老爹貼文：下週換我…現在沒了



▲Andy老爹在粉絲團發文，不過疑似被關心後就刪文了。（圖／翻攝自Andy老爹）

突發中心／台北報導

1輛市價1038萬的賓士AMG GT R超跑23日中午，在北市內湖區大湖山莊附近滑落邊坡撞毀，據悉該輛超跑當時是由1名羅姓車評部落客所駕駛，而知名車評「ANDY老爹」得知後，在粉絲團貼文「本來下週換我試駕的…現在沒了…」，字裡行間相當惋惜，不過疑似被車商關注後刪文。

目前是自由車評作家的羅姓男子（46歲），11日早上駕駛向車廠商借的M-Benz AMG GT R 4.0 V8，自汐止長青路行經大湖山莊準備前往五指山，行駛間疑似車速過快要「閃東西」，結果車輛失控擦撞路邊的擋土牆，接著直接衝向滑坡。

所幸當時有樹幹擋住，車內的安全氣囊全爆、擋風玻璃碎裂，而羅姓男子的臉上也被玻璃碎屑波及，新北市消防局獲報後趕抵現場，不過羅男沒有受傷，所以沒有送醫；警方私下透露，在員警趕到現場時，羅姓男子已經與車商達成和解，登記姓名資料就自行離去。

事發後，知名車評「Andy老爹」也在粉絲團轉貼新聞連結，表示「本來下週換我試駕的…現在沒了…」，在短短40分鐘內就累積3000多個讚，不過後來疑似被車商「關心」後就刪除貼文。

▼市價1038萬的M-Benz AMG GT R 4.0 V8衝下邊坡。（圖／記者柳名耕翻攝）





▼路邊的擋土牆留下超跑的烤漆，地面也有長長的煞車痕。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）







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