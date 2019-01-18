化名「賺哥」靠比特幣吸金15億　前議員黃英傑律師夫婦遭起訴

▲ 台中地檢署偵結跨國比特幣吸金案，起訴7名主嫌。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署偵辦「IRS國際儲備集團」跨國比特幣吸金集團案，18日偵結。IRS透過假投資比特幣，以傳直銷方式在台灣、中國大陸間拉人頭吸金約15億，實際上買空賣空，上千人血本無歸。台中地檢署依違反銀行法等罪嫌，將林志桀父子、范訓銘、前台中市議員律師黃英傑、鐘家蓤夫妻等7人提起公訴。

檢調2018年6月破獲跨國比特幣吸金集團「IRS國際儲備集團」，逮捕台灣負責人林志桀父子、范訓銘及多位幹部，該集團涉嫌以假投資真吸金方式，誆稱可投資比特幣基金操控匯率，藉此獲取高獲利，穩賺不賠，並以傳直銷拉人頭方式經營。

▲▼吸金集團透過傳直銷拉人頭吸引投資客。（圖／記者李忠憲翻攝）

該集團2016年10月先在中國上海招募吸金，但不如預期的好，2017年3月到台灣成立辦事處，並找來曾任台中市議員的黃英傑及其妻鐘家蓤等人合作陸續舉行說明會。會中誆稱他們擅於炒作「比特幣」，並發行販售RM（儲備金）。結果吸引許多醫師、律師等高知識份子紛紛投資，豈知根本是買空賣空，上千投資客因此受害，吸金超過15億。

檢方表示，「桀哥」林志桀自稱是「IRS國際儲備集團」的「大中華及東盟地區參議處首席代表」，其父親「義哥」林貞義為「首席顧問」、「強尼」范訓銘為「副代表」，鐘家蔆為「台灣區辦事處代表」兼8級領導，「賺哥」黃英傑為「台灣區辦事處顧問」兼7級領導。

▲跨國IRS儲備體集團疑為國際詐騙集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

投資民眾可選擇100美元至7000美元共5種套餐可任意選擇加總，同時上網就可查知自己的「RM」增值數字，讓人看到數字就很興奮、有快感，誆稱這些錢是用來買賣炒作比特幣，不但保證獲利，民眾可避開比特幣漲跌的高風險。

另外，投資客只要過8個月的「凍結期」，中間沒有將投資金額領回，解凍後就可領回等值現金或比特幣。只是，檢調查出，獲利只有草創時期有機人拿到，2018年3月後，及時裹了解凍期也領不到紅利，甚至血本無歸。

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