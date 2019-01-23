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快訊／比基尼登山客9時9分同富國中落地　山友哭喊：GIGI回家了

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地方中心／南投報導

比基尼登山客吳女攀爬中央山脈南三段墜谷身亡，遺體吊掛幾度受阻，而她終於在23日早上9時9分在同富國中落地。對此，現場有6、7名山友們紛紛哭喊著：「GIGI回家了！」此外，她的遺體將送往民間殯儀館，而家屬也在那等候。

▲▼G哥直升機落地、山友哭。（圖／記者王亞志、陳以昇攝）

▲比基尼登山客的遺體於9時9分在同富國中落地。（圖／記者王亞志、陳以昇攝，下同）

▲▼G哥直升機落地,比基尼登山客。（圖／記者王亞志、陳以昇攝）

整起案件發生在19日，當時吳女獨攀挑戰「馬博橫斷」卻墜谷，21日被搜救人員發現時已身亡，礙於當時天候不佳，無法出動直升機吊掛遺體，而她終於在23日9時9分成功在同富國中落地。此外，消防隊員伍程嶸表示，21日抵達座標點後，發現吳女落在峭壁，下切踩踏的峭壁岩石，每一步「只有一個腳掌寬」，而她躺臥在座標點現場，身上沒有明顯外傷，身上重裝備齊全，從紮營現場遺留的物品看來，應有吃飯、也有刷牙，身上蓋著棉被保暖，手機和衛星電話還有電，顯示吳女有盡最大努力抵抗身體的傷痛、山上的低溫，可惜最後還是沒有逃過一劫。

在臉書專頁暱稱「G哥比基尼的高山足跡」36歲的吳季芸，2013年開始登山，花了四年時間就完成百岳；2017年7月第一次挑戰中央山脈南三段，在東郡大山再度留下比基尼美照「老天爺想騙我走入這條不歸路，給了完美天氣和完美組合隊員，順利快樂完成，也是我縱走中最美好最難以忘懷的回憶。」此外，她熱心助人且交友廣闊，如今卻發生此憾事，讓許多認識、不認識她的山友，都感到相當惋惜與不捨。

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