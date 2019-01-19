和爸爸吵架後「想去警局待」　任性男逛街偷衣判罰13000

▲男子和爸爸吵架離家，竟異想天開跑到台北市東區服飾店偷衣服，心想可以在警局待著。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一名陳姓男子自稱和爸爸吵架離家，沒地方去便想出「到警察局就能待著」，竟然跑到東區2家知名服飾店NET、UNIQLO偷衣服，當場被逮到，還說自己患有「雙向情緒障礙」等症狀。不過法官認為，犯案當下陳男有足夠的判斷力，精神狀況也未不佳，考量坦承犯行又達成和解，判決1萬3000元罰金，可易服勞役，緩刑2年。

事情發生在2018年5月，陳男先跑到NET服飾店偷了一件白色短襯衫，價值599元，因為沒被發現，以為一切都很順利，同日，又跑到附近的UNIQLO偷了連帽外套、短袖T恤各1件，總價值1780元。正要離開時，店員發現，謊稱有結帳但收銀機台卻根本查不到紀錄，店員立即報警，由員警將陳男帶回警局，依竊盜罪送辦。

陳男供稱，自己有「雙向情緒精神障礙」、重度憂鬱等症狀，曾前往醫院就診。但法官認為，相關症狀僅能證明部分影響工作，且就診時間與犯案時間相隔甚遠。

另外，店員質問陳男是否有結帳時，陳男辯稱有，在2樓靠近牆壁的收銀櫃檯，還說發票明細已經丟掉了。但店員檢查機台紀錄，卻怎麼也沒有陳男所說的商品，法官認為，顯見陳男並沒有因疾病問題，降低辨識行為能力是否違法的狀況。

但為何要偷衣服？陳男表示，因為犯案當天在家裡和父親吵架，氣得離家卻發現無處可去，異想天開認為「偷東西被發現就會被帶到警局」，才會找服飾店下手。

法官認為，陳男缺乏尊重他人財產的觀念，但念在坦承犯行，又與業者達成和解並歸還偷來的衣物，判決罰款1萬3000元，可易服勞役，緩刑2年，全案可上訴。

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