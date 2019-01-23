韓國瑜化身主廚教年菜　過年「要練龜息大法」

▲高雄市長韓國瑜首度在直播中大秀廚藝，推廣高雄海味產品。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者洪正達／高雄報導

網紅韓國瑜直播化身主廚！繼上次在北農開直播後，這次在直播鏡頭前大展廚藝，觀光局長潘恆旭表示，韓國瑜直播做年菜就是以三鳳中街的烏魚子入菜，親自將高雄海味圍爐推廣出去。

韓國瑜22日為台北市立委補選候選人陳炳甫站台，隨後又在臉書直播帶有濃濃高雄風的年菜，「韓主廚」開出的年菜菜單有美濃客家高麗菜封、蔥嗆石斑魚、高梁烏魚子、白玉蘿蔔糕、芥菜雞湯等五道菜，分別都有代表年節喜氣的菜名，韓國瑜也在直播中自我消遣，表示今年的年菜一定要有魚，就是「韓國瑜」，並強調烏魚子是潘恆旭從三鳳中街買來的，短短半小時的直播，最高吸引約1.2人萬同時觀看。

進行「蔥嗆石斑魚」料理時，韓國瑜也首度透露，下個longstay的地點將會是漁村，因為「我們要跟養殖漁民住在一起，因為他們非常辛苦，我也答應他們會幫忙將漁獲賣出去」，回憶起前幾天夜宿兒童之家時，兩名分別為10歲及17歲的院童讓他非常感動，他們想要的很簡單，就是一個家，面對這些失親的孩子，做為地方首長一定要表達關切。

問起高雄的路平問題時，韓國瑜不禁大吐苦水，他說高雄市沒預算非常難辦事，不過也會盡力做出示範道路，發包單位會全程監控，並號召所有的市民加入監督的行列，對於日前拋出賽車觀光產業，韓國瑜則說，目前已有相關產業人士找上他，表示目前最大的問題是小港機場並無法讓滿載的747降落，因上億身價的賽車手也不可能從桃園開車到高雄，不過韓國瑜也首度透露，目前澳洲的V8房車賽反而較有機會引進高雄，不過「南臺灣還是需要一個國際化的大機場」。

當被問到對於即將到來的農曆春節要怎麼過，韓國瑜馬上回應，「已經好幾個月沒好好睡覺，請讓我睡個3、4天，拜託不要打電話給我，這段期間我要練習龜息大法！」