穿背心助陣防搶演練成焦點　警犬「憨吉」爆紅還創粉專

▲警犬「憨吉」穿上警犬背心助陣防搶演練，成為眾人焦點。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

「光華一匹狼」最萌警犬「憨吉」出任務！清水警分局因應春節將至，進行防搶演練，「憨吉」也穿上警犬背心一同加入，過程模擬持槍歹徒進入銀行搶劫，警方攔截圍捕到上銬逮捕，「憨吉」一路緊追假歹徒不放，讓民眾直呼「憨吉太帥、太萌了！」不少人上前要合影留念。

▲▼警犬「憨吉」防搶過程中都緊追假歹徒。



光華所3年前收留1隻黃棕毛色犬隻「憨吉」，個性溫順也相當聰明，除會吠叫鬧事人犯外，更會自己按壓所內大門電動門按鈕，自行出入「趴趴走」，經媒體報導後「憨吉」成為網紅，更有臉書粉絲專頁「光華一匹狼」紀錄「憨吉」的生活點滴。

▲「憨吉」爆紅後還有專屬粉絲團。（圖／翻攝自Facebook）



清水警分局22日上午10點進行防搶演練，也請「憨吉」穿上警犬背心加入，由2位警員模擬持槍歹徒，1名進入搶劫贓款、1名在內負責把風，警獲報後隨即部署進行攔截圍捕，截斷歹徒逃逸路線。

▲憨吉：「很好，不要掙扎，誰叫你要搶銀行！」



只見「憨吉」瞬間進入狀況，一路跟著員警追著歹徒不放，在模擬實際上銬、搜身逮捕過程中，都在一旁觀看，也因演練過程逼真吸引不少民眾觀看，並被「憨吉」可愛模樣吸引直呼「太萌了！」，爭先要合影留念，成為意外焦點。

警方表示，藉由狗界網紅「憨吉」人氣加強金融機構防搶演練宣傳效果，也籲民春節到了，若要存領大量現金應結伴同行。

【相關新聞】

►警犬「憨吉」最強畫面曝 「肉掌按自動門」進出警局萌翻