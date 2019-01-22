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逼脫衣洗劫女房仲7千元　特戰狼判刑8年定讞

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▲▼特戰惡狼邵招明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲特戰惡狼邵招明，今再遭判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

受過三棲特戰訓練的宜蘭男子邵招明，10年前假借看屋性侵女房仲未遂，判刑7年半入獄服刑獲得假釋。出獄後仍死性不改，前年3月間，他又假借看屋，持刀脅迫一名女房仲，女房仲為防性侵，機警脫光衣物，並交出現金7千元。一二審均將他判刑8年，案經上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

判決指出，邵男曾有贓物、毒品、竊盜、性侵等多項前科。他2008年假釋期間，在宜蘭市遇到從事房仲業的國中學妹，當時也謊稱要看屋，持刀壓制學妹，以膠帶反綁雙手並脫衣強吻，學妹趁隙逃出，邵男事後被逮捕，判刑7年半定讞。

邵男直到2015年5月間才出獄，但他出獄後仍死性不改，2017年3月間他經過宜蘭市某建設公司的銷售辦公室時，發現僅有一名女房仲在內。邵男見色心起，謊稱要買屋看房，趁著女房仲帶他看屋時，將被害人推入3樓廁所內，並以摺疊瑞士刀壓制被害人，威脅交出財物。

被害人因極力掙扎抵抗，雙手與臉部出現多處撕裂傷，但仍不敵受過特戰訓練的邵男蠻力。邵男要求被害人交出財物，被害人說身上沒有現金，現金都在外面辦公室內。邵男為免被害人脫逃，逼迫被害人脫光衣物，一同下樓到辦公室內取走現金7千元。2人又返回3樓，被害人苦苦哀求後，邵男才讓被害人穿上衣物，隨即逃逸。警方事後逮捕邵男，檢方依照加重強盜罪嫌提起公訴。

一二審均依照「加重強盜罪」，將他判刑8年。其中二審高等法院宣判時，記者詢問他案情時，他仍舊否認犯案，辯稱「我根本沒有拿刀犯這個案件，從頭到尾都沒拿那支刀，而且刀上沒有我的DNA，傷口也不吻合。」但最高法院不採信，駁回上訴定讞。
 

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關鍵字：法律,人權,特戰,強盜,脫衣,洗劫,最高法院,房仲,三審

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