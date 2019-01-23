影／4度吊掛！G哥遺體抵達殯儀館　家屬低調守候「神情憔悴」

地方中心／南投報導

比基尼登山客吳季芸攀爬中央山脈南三段墜谷身亡，遺體吊掛3度受阻，23日上午9時9分終於在同富國中落地；一旁的7名山友全紅了眼眶，大喊「GIGI回家了」。另外，事發後行事皆非常低調的家屬則在名間殯儀館等候，其中疑似吳女姊姊戴著口罩，填寫資料，全程情緒沒有太大起伏，但可以看得出面容非常憔悴。

▲G哥抵達殯儀館。（圖／記者王亞志、陳以昇攝，下同）



消防隊員伍程嶸表示，21日抵達座標點後，發現吳女落在峭壁，下切踩踏的峭壁岩石，每一步「只有一個腳掌寬」，而她躺臥在座標點現場，身上沒有明顯外傷，身上重裝備齊全，從紮營現場遺留的物品看來，應有吃飯、也有刷牙，身上蓋著棉被保暖，手機和衛星電話還有電，顯示吳女有盡最大努力抵抗身體的傷痛、山上的低溫，可惜最後還是沒有逃過一劫。

▲G哥家屬神情相當憔悴。



吳女（36歲）家住台北，綽號G哥，平時熱愛登山，並會在攻頂後卸下一身裝備，換上性感比基尼拍照留念，因此被譽為是「比基尼登山客」，同時社群網站中也有創立、經營粉專，在登山界小有名氣，4年來至少已經換過97套；過去時常在臉書粉專PO出美照，還在2018年完成走過中央山脈每個段與段的壯舉，統計下來光是去年就有127天全待在山上。