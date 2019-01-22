國道匝道2千瓶米酒墜地破一半　網友笑：「路過聞多就酒駕」

▲公路總局清理人員現場處理滿地的米酒瓶碎玻璃。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／南投報導

滿載台酒公司米酒的大貨車22日行經國道3號中興交流道匝道過彎時，疑因未綁緊貨物，2000瓶米酒甩落地面，近半破裂。民眾在臉書社團「南投人聊天室」發文，呼籲大家路過要小心，卻遭網友笑稱「路過聞多就酒駕了！」所幸1個多小時後就清理完畢，也沒有人因此變成酒駕被警察抓。

▲民眾發現中興交流道匝道滿地米酒，發文提醒。（圖／翻攝臉書）

22日上午10點，國道三號中興交流道往中興新村方向的匝道竟出現濃濃的米酒香，民眾路過才發現，原來是一輛大貨車上2棧板的台酒公司米酒，疑似過彎時未綁緊貨物，整個甩落路面，近半的玻璃瓶米酒因此碎裂，滿地碎酒瓶外，更有濃濃的米酒味道。路過民眾立刻在臉書社團「南投人聊天室」發文，呼籲路過民眾要小心。

國道七隊名間分隊獲報後，先派員封鎖匝道，並通知公路總局南投工務段派員協助清理。清理人員到場後發現，現場目測約近千瓶米酒破碎，整條路充滿著濃濃的米酒香味，花了好大功夫才將玻璃碎片和酒瓶挪移到路邊，半小時後先開放匝道。清理人員接著繼續清理碎片，近中午才順利清理完畢。

網友看到PO文後，紛說「路過聞多就酒駕了！」、「馬路醉了」、「在這擺臨檢一定有賺頭」、「人生短短幾個酒， 不醉不罷休」等，創意十足。

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