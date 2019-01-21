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影／頭畫二郎神「天眼」盼神明保佑　剛出監又偷功德箱

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記者馬叔安／綜合報導

浙江義烏警方15日逮捕了一名企圖偷廟內功德箱的竊賊，據了解，這名竊賊因為崇拜二郎神和關公等神祇，還在自己頭上畫了一個「天眼」，希望神明「保他」，最後依舊落網。警方指出，這名竊賊11日才剛從看守所中釋放，目前正在行政拘留。

在公佈的監視器畫面中，身穿黑衣的男子走進廟中，先是到神位前雙手合十，做出膜拜的動作，接著整個人跪了下去，向神明磕頭，「禮畢」後站起身來，在廟的內踱步一番後，慢慢靠近一旁的功德箱，環顧四周，便伸手搬動功德箱開始作案。

▲黃姓嫌犯在頭上畫了一個「天眼」想躲避追緝。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲黃姓嫌犯在頭上畫了一個「天眼」想躲避追緝。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

《澎湃新聞》指出，一名超市的負責人在12日清點貨品時發現有商品和現金失竊，由於和寺廟功德箱失竊案的作案時間都在11日，警方梳理出嫌疑人的作案軌跡。

據了解，作案的黃姓嫌犯是00後的青年，在去年11月來到義烏，一直遊手好閒，11從看守所釋放後來到寺廟，見到功德箱沒人看管便開始犯案，結果失敗後又撬開兩間香客房門，看到裡面有關公像，「肯定能『保』我」，後來於15日落網。

警方表示，之所以要在自己頭上畫一個「天眼」，是因為崇拜關公和二郎神之類的神明，目前對男子採取竊盜的行政拘留，未來要改成行政處罰。

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關鍵字：二郎神,關公,天眼,功德箱,竊盜

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