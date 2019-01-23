「頭獎」掉路上好心人撿報派出所　 警一日找到幸運得主

▲蔡姓民眾前往派出所領回他失而復得的「頭獎」獎品，十分開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「誰的頭獎掉了？」，有民眾在路上拾得一個寫著「頭獎」的禮品，好心地送到派出所招領，員警花了1天的時間追查，終於找到蔡姓失主，蔡男1月22日晚上前往派出所領回失而復得的「頭獎」禮品，十分開心。

警方說，１月21日晚間9時許，有民眾在台南市永康區新行街與三村一街口，看到一個禮品掉在馬路正中央，因擔心會造成車禍，好心打算將它撿起移至路旁，但仔細一看禮品上竟貼有「頭獎」貼紙，認為失主一定很著急，因此趕緊拿到鄰近的鹽行派出所報案。

當晚值班警員李寰文看到是「頭獎」禮品也很驚訝，研判應該是剛吃完尾牙的民眾所遺落，而得頭獎是何等幸運之事，心想失主勢必十分著急，因此依規定受理後，立即前往該路口調閱監視器，但可惜無法取得相關畫面，只好先暫時返回派出所靜待失主認領。

１月22日中午，李員突然靈機一動，前往鄰近飯店詢問前晚是否有團體機關舉辦尾牙抽獎活動，再依據所留聯繫電話逐一撥打詢問，或許皇天不負苦心人，馬上就找到準備該頭獎禮品的單位，再輾轉聯繫上「頭獎得主」。

22日晚間9時許，蔡姓失主前往鹽行派出所認領，其表示當晚吃完尾牙後開心地帶著頭獎禮品（電鍋）騎車回家，結果卻中途不慎掉落，循原線返回尋找卻未果，失落的返家休息，沒想到不到一日時間竟能失而復得，感到不可思議，非常感謝警方的協助，讓這份好運能延續下去！