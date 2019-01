17歲成千萬富翁！頭獎妹人生只剩錢　開「年薪240萬」徵男友　

▲ 帕克17歲時幸運中頭獎。(圖/翻攝自Jane Park推特)

國際中心/綜合報導

英國史上最年輕的樂透頭獎得主珍‧帕克(Jane Park)在17歲那年獲得100萬英鎊(約新台幣4000萬元),如今24歲的她過著人人稱羨的生活,但也坦承人生只有錢「很空虛」,因此在2018年開出年薪6萬英鎊(約新台幣240萬元)的價碼徵男友,現在還傳出可能和戀愛實境秀《愛之島》(Love Island)簽約,尋找伴侶。

經歷一連串失敗的戀愛後,帕克去年推出一個網站,讓男性申請成為她的男朋友,過關的人選就可以享有6萬英鎊的年度津貼,確保他們約會時可以喝紅酒、吃美食。一名知情人士向《鏡報》透露,她會將這個計畫拍攝成紀錄片,2019年上映。

該人士提到,「珍是個很棒的人,她可以付出非常多,但自從她贏了頭獎以後,回過頭來就發現自己還是一個人,運氣很不好。她從來不確定受人喜愛的是她自己還是她的存款,所以寧願公開這個計畫。珍很需要安全感,也很在意他人的情緒。她願意為忠誠的人付出相應的代價。」

帕克2016年曾和《X音素》(X Factor)決賽選手交往,但在男方遭爆出軌後分手;和青少年足球運動員皮戈特(Jordan Piggott)的戀情也以心碎告終。這名知情人士對此補充,「對她來說,忠誠是最重要的,錢只是小小的代價。」

贏得頭獎以後,帕克花了大把銀子在汽車和度假遊玩上,還花了5萬英鎊(約新台幣200萬元)提臀、隆胸並裝上新牙,和過去擔任時薪8英鎊(約新台幣320元)臨時工、與媽媽擠在兩床公寓裡的生活相去甚遠。她2017年生日當天花了10英鎊(約新台幣403元)投注4場賽事,結果4場全中,讓她又贏得217.55英磅(約新台幣8767元)。但她也坦言,以前的生活容易多了。

Last year I made a New Years resolution to not have any surgery at all after I had a few scares in the past! Completed pic.twitter.com/NJ3QfMzzkb