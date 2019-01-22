17歲成千萬富翁！頭獎妹人生只剩錢　開「年薪240萬」徵男友　

▲ 帕克17歲時幸運中頭獎。（圖／翻攝自Jane Park推特）

國際中心／綜合報導

英國史上最年輕的樂透頭獎得主珍‧帕克（Jane Park）在17歲那年獲得100萬英鎊（約新台幣4000萬元），如今24歲的她過著人人稱羨的生活，但也坦承人生只有錢「很空虛」，因此在2018年開出年薪6萬英鎊（約新台幣240萬元）的價碼徵男友，現在還傳出可能和戀愛實境秀《愛之島》（Love Island）簽約，尋找伴侶。

經歷一連串失敗的戀愛後，帕克去年推出一個網站，讓男性申請成為她的男朋友，過關的人選就可以享有6萬英鎊的年度津貼，確保他們約會時可以喝紅酒、吃美食。一名知情人士向《鏡報》透露，她會將這個計畫拍攝成紀錄片，2019年上映。

該人士提到，「珍是個很棒的人，她可以付出非常多，但自從她贏了頭獎以後，回過頭來就發現自己還是一個人，運氣很不好。她從來不確定受人喜愛的是她自己還是她的存款，所以寧願公開這個計畫。珍很需要安全感，也很在意他人的情緒。她願意為忠誠的人付出相應的代價。」

Drop them x pic.twitter.com/ZTQytLWL0a — Jane Park (@janeparkx) 2018年12月10日

帕克2016年曾和《X音素》（X Factor）決賽選手交往，但在男方遭爆出軌後分手；和青少年足球運動員皮戈特（Jordan Piggott）的戀情也以心碎告終。這名知情人士對此補充，「對她來說，忠誠是最重要的，錢只是小小的代價。」

贏得頭獎以後，帕克花了大把銀子在汽車和度假遊玩上，還花了5萬英鎊（約新台幣200萬元）提臀、隆胸並裝上新牙，和過去擔任時薪8英鎊（約新台幣320元）臨時工、與媽媽擠在兩床公寓裡的生活相去甚遠。她2017年生日當天花了10英鎊（約新台幣403元）投注4場賽事，結果4場全中，讓她又贏得217.55英磅（約新台幣8767元）。但她也坦言，以前的生活容易多了。

Last year I made a New Years resolution to not have any surgery at all after I had a few scares in the past! Completed pic.twitter.com/NJ3QfMzzkb — Jane Park (@janeparkx) 2019年1月1日

《太陽報》日前報導，截至目前為止，已經有超過1000人報名成為帕克的男朋友，但都不符合她的要求。苦尋不著真愛的帕克很有可能和知名實境秀節目《愛之島》簽約，因為她很喜歡2018年的節目，相信節目可能帶來持久的感情。知情人士透露，「珍知道愛之島的參賽者都經過篩選。她認為自己會在那裡找到一個更好的男人。」

帕克去年年底曾暗示，自己未來可能會在電視節目上曝光，但一切還未定案，「我很喜歡看電視的生活方式，也在媒體上露面，參加各種活動、和名人見面。我喜歡這種生活方式，但也喜歡安靜的生活。關鍵是要找到平衡、找到適合我的真人秀節目。過去我收到過一些當時並不合適的工作邀請，但也許時代在改變——我現在也變老了。」