竊賊偷娃娃機鑰匙備用　再行竊遭逮：「先拿鑰匙，缺錢就來」

▲▼有娃娃機台主看監視器有人在偷機台內的東西，趕忙報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市西門商圈一帶充斥著許多無人看管的夾娃娃機，但台主都會自裝監視器防止小偷，日前就有1位台主看監視器發現「怎麼有人在開我的機台」，隨即報警前往逮人，警方將人壓制後發現竊嫌竟先偷走地下室的鑰匙，然後「沒錢的時候再上門光顧」，警方也表示，「這些娃娃機無人看管，恐成治安隱憂。」

警方調查，27歲的王姓竊賊聽說娃娃機的喇叭可以賣錢，於是3日鎖定娃娃機密極度相當高的西門商圈，與22歲的嚴姓嫌犯，潛入娃娃機地下室從置物櫃中將娃娃機台的鑰匙偷走，於4日再度前往犯案，但沒想到娃娃機台主從即時監控中發現機台遭人開鎖偷竊，氣得緊急報警處理。

警方獲報後前往查看，發現正在開鎖偷喇叭的2嫌，2嫌一見警察上門拔腿狂奔，雙方追逐百公尺後，警方將王嫌壓制在地，但嚴嫌趁隙逃跑，王嫌供稱，「聽說夾娃娃機無人顧，因為缺錢才會鋌而走險」。

警方也在王嫌身上查獲價值450元的藍芽喇叭，訊後也將王依照竊盜罪嫌送辦，另後來也將在逃的嚴嫌通知到案，偵訊後也依法函送法辦。

警方指出，西門商圈夾娃娃機台密度，是全北市數一數二高的，但因這些店都無人看管，所以經常發生竊案，也希望每位夾娃娃機台主能夠安裝監視器，平時透過監視器掌握自己機台狀況，以免自身權益遭到損害。

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