獨／女童因高壓噴槍身亡　奪命2關鍵：噴槍卡卡＆氣壓太大

記者吳奕靖／高雄報導

高雄3歲女童在洗車區因高壓氣槍致死案，女童有氣胸、氣腫、皮下氣腫，《ETtoday新聞雲》記者實地查看氣槍，這支氣槍「卡卡」，開關有時不回彈，仍持續噴氣；另外，急診醫師說，女童致命關鍵點「氣體壓力過大造成氣胸」，輕微氣胸不舒服，嚴重氣胸無法呼吸，處於「窒息狀態」，3到5分鐘不處置就會死亡。

▲記者實測加油站的高壓氣體噴槍，的確比一般自助洗車場的壓力較大 ，且開關「卡卡的」。（圖／記者吳奕靖攝）

國軍高雄總醫院左營分院急診外科醫師張立昌表示，如果高壓氣體噴槍對著嘴噴會造成人體受傷，張立昌說：「如果壓力很大的話，直接受損就是呼吸道，接下來可能會影響到氣管、肺泡造成嚴重的氣胸，甚至心臟血管一些受損，所以如果危及生命就是張力性氣胸或是心臟血管嚴重受損」，張立昌醫師的說法就跟檢方勘驗結果有雷同之處。

記者繼續追問「如果要造成這樣的受傷，噴槍要持續多久」，張立昌醫師強調：「應該不是取決於時間，應該是在噴槍本身的壓力，如果壓力很大就會造成生命危險」，張立昌醫師進一步解釋，這就像是一拳打在人的身上，有些人能「耐打」、但有些人卻受傷。

▲加油站緊急貼出公告，請使用民眾要注意安全。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者實地再次走訪左營自由路的這間加油站，實際測高壓氣體噴槍的壓力，發現釀成女童送命的噴槍壓力的確比記者在其他家洗車廠測試壓力要來得大，而且記者還發現加油站的噴槍有一道設計，就是噴槍握把一按以後，並不會回彈，會持續高壓送風，除非再用手指回撥握把歸位以後才會停止，這是否意味3歲女童玩耍過程當中，不知道怎麼停止才造成持續噴送致死，還是女童的父親在使用過程當中，一時貪圖方便所以沒將高壓氣體噴槍關閉，放任女童玩耍，才釀成這場悲劇。

但如果真的是這2個關鍵點「噴槍氣體壓力過大或是噴槍握手設計關係」造成女童送命，加油站業者是否有相對刑事責任記者求證橋頭地檢署是否會進一步約談加油站業者到案釐清，檢察官表示將視案情需要再決定，目前加油站也在自助清潔區緊急貼出公告「風槍嚴禁對人或狗或貓或鳥等...噴射」來提醒使用民眾。