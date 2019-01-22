影／台南狠夫劃圈割妻刺青踹斷6歲童肋骨　警：已申請保護令

▲台南一名女網友在臉書爆料公社PO文，怒控謝姓男子對妻子、孩童、女友施暴，台南市警六分局已受理申請保護 令，並維護相關當事人安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南女網友臉書「爆料公社」PO文，怒控謝姓男子家暴，不但拿菸蒂燙妻，無預警將妻子拉下床猛打，妻與前夫生下的2個孩子，也時常遭到痛揍，導致幼童身心受創。台南市警六分局指出，已於1月20日依規定受理告訴案，並通報家暴中心，且協助申請保護令，並啟動安全維護機制，強化保護被害人安全。

原PO表示，謝男婚後仍在外四處交女友，還將老婆打到毀容，不但持刀刺胸、菸蒂燙身，還拿刀割頸、在妻子手腕的刺青割劃一圈，不只如此，謝男脾氣相當火爆，還曾拿工地砂輪機朝妻子臉部猛砸、拿玻璃芳香劑砸到太太小拇指變形，有時三更半夜還會沒來由地發飆，痛斥妻子「討客兄」，接著就是拉下床一陣猛打。

除了謝妻遭到嚴重暴力威脅外，她與前夫生下的2歲女兒、6歲的兒子也遭謝男拳腳相信，小女童不只腿部留下數十個菸疤，還遭謝男猛踹頭部撞馬桶蓋，額頭當場濺血；而男童則是遭踹斷肋骨、鼻青臉腫，身上同樣也有多處菸疤，還被逼著每天出門買檳榔、早餐孝順謝男，「媽媽用身體擋住來保護孩子，卻被狠狠拿刀刺傷，2個孩子也被脫光趕出家門，導致2幼童身心受創，見人就怕。

原PO還控訴，除了家暴妻小外，謝男在外交的女友也被威脅請假幫他做工，若是進度太慢還會被打得遍體鱗傷，「從內拖到外猛踹猛打猛踩頭，連同女友的侄子一同工程做工也被擊打胸腔和後腦，爬階梯直接踹下來倒地。逼女人洗澡拍裸照，逼女人性交錄影紀念，逼女人配合不正常的肢體動作，逼女人三更半夜起來聽他碎碎念！」

原PO表示，事後忍無可忍終於報警提告，但謝男仍是囂張嗆聲、威脅，「打你跟小孩剛好而已啦！」氣得原PO怒斥「這社會病了！正港的家庭流氓！」網友也一面倒砲轟謝男，「這個比辣椒哥夠可惡」、「很多不法之事開始慢慢浮出檯面，政府再不重視啊」、「等著看他被群眾圍毆！」。

台南市警六分局鹽埕所長潘惟立說明指出，PO文所稱「女友」受暴一事，六分局已於1月20日依規定受理告訴案，並通報家暴中心，且協助申請保護令，並啟動安全維護機制，強化保護被害人安全。

PO文所稱「老婆」與「女童」、「男童」遭家暴一案，是2018年7月份所發生舊案件。警方當時均依規定受理並通報，申請保護令業已核發。目前本案相關當事人安全無虞，警方已啟動強化相關安全保護機制，加強維護其住宅和生活處所週遭安全。