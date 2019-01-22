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影／父稱她玩氣槍！女兒「顏面、頸腫脹」亡　檢方證實：女童沒下車

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地方中心／高雄報導

高雄市一名媽媽21日在臉書發文求助女兒在左營區加油站發生意外死亡，目前初判是女兒玩洗車用的空氣噴槍噴進嘴巴。檢察官表示，女童當時沒下車，從監視器中有看見父親似有拿噴槍靠近女童的行為，不過為求慎重，除請警方擴大調閱附近監視器畫面外，亦請路過民眾可以提供行車紀錄器等畫面，以利後續偵辦。

▲▼噴槍,加油站,氣槍。（圖／記者吳奕靖攝、翻攝當事人臉書）

▲女童死因疑點重重。（圖／記者吳奕靖攝、翻攝當事人臉書）

由於女童身上傷勢不單純，院方主動通知員警來調查。對此3歲女童的父親向員警表示，在整理車輛的過程中看到小女童在玩高壓氣體噴槍。但可疑的是，3歲小女童的手掌大小、力氣等等，有辦法按壓下噴槍的握柄嗎？因此資深員警對於「高壓噴槍對嘴噴」這種說法不太相信，認為3歲女童的父親有所避重就輕。

檢察官22日受訪時表示，因女童父親有保護義務，但小女童不幸身亡，父親犯過失致死，經訊問諭知6萬元交保，至於女童的確切死因還有待法醫研究所作進一步的相驗、鑑定，不過急救當時女童已經呈現死亡狀態、沒有呼吸，顏面及頸部嚴重腫脹，且有氣胸、氣腫及皮下氣腫等現象，最後宣告無效。

▲▼加油站,噴槍，父親持噴槍影像曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲父親持噴槍影像曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過離奇的是，加油站長表示，從監視器畫面來看小朋友都沒有下車，而且自始自終都躺在副駕駛座；因此現場記者不斷追問「若女童沒有下車，又怎麼能斷定她玩噴槍的動作」。對此檢方表示，一切都要等調查後才能釐清，不過從監視器中有發現父親疑似有拿噴槍靠近女童的行為，而女童從影片中來看是沒下車的。

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關鍵字：噴槍,加油站,站長,副駕駛座,女童

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