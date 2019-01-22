遇難第一現場曝！G哥重裝備齊全「吃東西蓋外帳」待援43小時　不敵低溫

▲搜救人員快步前進現場搶救比基尼登山女，仍晚了一步。（圖／記者李忠憲、陳玉翻攝，下同）

記者王亞志、陳以昇／南投報導

被譽為「比基尼登山客」、綽號G哥的吳女（36歲）日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，不料卻於19日失足摔落山谷，透過衛星電話向外求援，消防隊獲報後派出2批腳程飛快的山搜人員，一般登山客要走上2天的路程，他們在28小時內趕到，但最後卻發現吳女已經失溫罹難。參與搜救的消防隊員伍程嶸表示，發現吳女落在峭壁，下切踩踏的峭壁岩石，每一步「只有一個腳掌寬」，而她身上沒有明顯外傷，身上重裝備齊全。

經搜救人員口述，吳女是從盆駒山至無雙部落下切郡大溪至峭壁處失足墜落，依滑落痕跡由上而下散落物品，依序是雨鞋、拖鞋、GPS、登山杖兩隻、再至墜落點，現場有吃東西痕跡，自己有用衣服、鋁箔、外帳覆蓋保暖，旁邊放手機、相機、衛星電話，手電筒纏在手上，沒有明顯外傷，僅剩下手機有電。

這次吳女計畫1月11日獨自從南投縣東浦入山，原本計畫13天走過八通關、盆駒山、無雙社，並預計於24日自郡大林道下山，不料19日在接近行程尾聲的時候墜落20公尺深的山谷，由於下半身動彈不得，上半身也受了傷，趕緊打電話向楊姓好友求救，再通過對方向南投縣消防局報案。

▲搜救人員在現場協助清除樹枝等障礙物，讓直升機能順利吊掛。

南投縣消防局獲報後20日立刻展開陸空救援，但由於當時的天氣非常惡劣，導致空勤直升機前後3次折返，最後改由組織地面搜救隊入山搜救。第一批搜救隊員幾乎是用小跑步方式前進，途中只睡2、3個小時，入山後僅花28小時就抵達吳女最後的GPS求救座標區。

伍程嶸描述上山搶救登山客的過程，他說，抵達座標點後，發現吳女落在峭壁，躺臥在座標點現場，身上沒有明顯外傷，身上重裝備齊全，從紮營現場遺留的物品看來，吳姓女子有吃飯、也有刷牙，身上還蓋著棉被保暖，手機和衛星電話還有電，顯示有盡最大努力抵抗身體的傷痛和山上的低溫，切確死因需相關單位調查釐清。

但是當搜救隊員發現吳女本人時，吳女已經全身凍僵明顯死亡。他們只好先把吳女遺體妥善安置。由於22日山上天氣狀況良好，空勤直升機決定執行吊掛任務，讓吳女能夠順利回家，未料稍早傳出因她墜谷吊掛地點上空有不少細小樹枝，經2度嘗試吊掛仍無法順利，只好先折返加油，並先載運一名搜救人員下山。

根據了解，綽號G哥的吳女家住新北市，平時非常熱愛登山活動，加上她在攻頂後會卸下一身裝備，換上性感比基尼拍照留念，因此被譽為是「比基尼登山客」，她4年內就完成台灣百岳的挑戰，4年來至少已經換過97套比基尼，去年光是爬山就花了127天，幾乎一整年有1/3都在山上渡過。

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▲▼搜救人員快步前進現場搶救比基尼登山女。