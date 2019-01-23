馬英九談掌摑事件：譴責暴力！文化部也該檢討轉型正義政策

記者羅婉庭／台北報導

對於文化部長鄭麗君被掌摑一事，前總統馬英九23日出席公益活動前受訪，他表示在公共場所使用暴力，都是應該譴責的，但轉型正義政策是否能得到民眾支持，文化部也要思考。

馬英九出席「台北市會計師公會、林奕華立委、陳錦祥議長致贈白米活動，他受訪時針對鄭麗君被賞巴掌事件表示，在公共場所使用暴力，都是應該譴責的，但文化部也應該檢討轉型正義政策是否能得到民眾支持。

鄭麗君22日晚間在華視關懷演藝人員春節餐會中，逐桌敬酒時，竟遭資深藝人鄭惠中賞巴掌，事後被記者詢問此事時，她表示，因為不滿鄭麗君推動去蔣化，還直言「本來想要賞她2巴掌」，但是對於自己的脫序行為仍感到抱歉。而鄭麗君則在臉書上強調，個人受辱事小，但是台灣得來不易民主不容傷害。

至於馬英九日前則是南下參加「228事件抗暴鬥士」黃金島（本名黃圳島）的告別式，黃金島在二二八事件後加入民軍二七部隊，擔任警備隊長，為「烏牛欄戰役」的一線指揮官，因為激戰中華民國國府軍遭到當時的蔣政府通緝，在逃亡6年後被捕入獄，遭以死刑起訴，最後獲判無期徒刑，在獄中服刑24年才於1975年獲釋。

當下馬英九步入靈堂時遭獨派人士丟鞋、比中指抗議，現場維安立刻上前制止，馬英九則不發一語，上香結束後快步離去。

▲馬英九出席「台北市會計師公會、林奕華立委、陳錦祥議長致贈白米活動」。（圖／記者季相儒攝，下同）