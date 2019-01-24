董介白／偵查「大公開」　司法大嘴巴斲傷人權保障

▲偵查「大公開」對被告未審先判，導致其隱私、名譽等遭受難以回復的傷害，斲傷人權。（圖／視覺中國）

紙媒一篇標題為〈偵查不公開將更嚴格 法界：恐助長私刑〉的報導，引人注意。細讀報導內容，引述消息來源不明人士的說法，指出新版的《偵查不公開辦法》修正恐會助長私刑；偵查不公開的結果會導致私刑，其間的關聯性為何？有何邏輯必然性？根本八桿子也打不著，因為整個修正的重點在於「人權保障」。

這次修正的是《偵查不公開作業辦法》，講白話一點，叫「訓示」規定，再一次提醒檢警調不要大嘴巴。法務部修正新版的《偵查不公開作業辦法》，法律位階僅屬於法規命令的層次，是依據《刑事訴訟法》第245條的「偵查不公開」而授權制訂。法務部落實司改國是會議的決議，嚴格《偵查不公開作業辦法》的具體細節等態樣，保障人權的出發點值得肯定。

看似淺顯易懂的偵查不公開規定，與民眾知的權利存在著對立關係，但若不落實偵查不公開，則將嚴重影響犯罪嫌疑人的人權。案件在檢警調偵辦期間外流的消息，透過媒體報導，稍有不慎即會造成未審先判的慘劇，在司法偵查實務上，此種案例一點也不嫌少。最近的案例就是前中研院長翁啟惠被控的貪瀆案，而企業界因此受害者，更大有人在。

馬英九捲入三中案遭調查期間，因某週刊披露他有「讓利」的關鍵錄音光碟，他為此指檢察長與承辦主任檢察官涉嫌洩密，將攸關偵查的重點內容外洩給特定媒體，提告檢方明顯違反偵查不公開。曾擔任過法務部長的馬英九。這回終於親身感受到偵查「大公開」的威力了，是否悔不當初在當法務部長時，沒有好好教教檢察官要徹底遵守。

落實新修正偵查不公開 避免未審先判保障人權

偵查不公開當初立法意旨在於保障被告的權益，避免對被告未審先判，導致被告的隱私、名譽、安全等權益受到難以回復的傷害。違反時，故意犯可處3年以下有期徒刑，過失洩密可處1年以下徒刑，捲入「馬王政爭」的前檢察總長黃世銘，正是因為故意洩密遭判刑定讞。

除了黃世銘，實務上有律師因違反偵查不公開規定被依洩密罪判刑，警察因此被辦的案例更多。黃世銘在領導當時的特偵組查辦法官貪瀆案時，甚至在專案會議中公開指明調查局北機站洩密，揚言再不約束必會追究送辦，但他卻以總長的身分以身試法，最後落得洩密罪前科犯。

實務上，有的是律師、警察因違反偵查不公開被依洩密罪偵辦，但為何從未聽聞有檢察官因違反偵查不公開的規定被查辦？有的頂多是外界看不到的被檢察長叫來罵一頓的場景，連行政懲處都極為罕見。每每在受到世人關注的刑事案件、重大財經弊案或官商勾結等貪瀆案中，媒體總有源源不斷的題材可以報導，記者因為要填版面，除了作文比賽外，如果沒有人提供消息，根本編不出來。

有的媒體為展現獨家，鉅細靡遺的深入內容滿足了民眾知的權利，卻侵害了被告的人權；更有甚者，如果是檢方刻意放話，再透過媒體的報導，拿民粹氣氛當護身符，極有可能造成未審先判，若之後碰到較無擔當的法官時，縱使發現被告有冤屈，甚至沒有勇氣判其無罪。

偵查不公開規定，或許你認為距離你我很遙遠，但我們的沉默卻成為不肖司法人員的滋養溫床。此次，法務部會同司法院公布新版作業辦法，重視人權的動機初衷值得肯定，但千萬別只是樣板式的作態，當遇有檢警調違反偵查不公開的洩密罪行為出現時，該辦就辦，而不是只辦律師或記者充充數。說好的偵查不公開，但真正的洩密源頭，你知、我知，不要只是檢方不知了。

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●董介白，ETtoday新聞雲撰述副總編輯，以上言論不代表本公司立場。