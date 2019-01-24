　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

董介白／偵查「大公開」　司法大嘴巴斲傷人權保障

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼大嘴巴，洩密，告狀。（圖／視覺中國）

▲偵查「大公開」對被告未審先判，導致其隱私、名譽等遭受難以回復的傷害，斲傷人權。（圖／視覺中國）

紙媒一篇標題為〈偵查不公開將更嚴格　法界：恐助長私刑〉的報導，引人注意。細讀報導內容，引述消息來源不明人士的說法，指出新版的《偵查不公開辦法》修正恐會助長私刑；偵查不公開的結果會導致私刑，其間的關聯性為何？有何邏輯必然性？根本八桿子也打不著，因為整個修正的重點在於「人權保障」。

這次修正的是《偵查不公開作業辦法》，講白話一點，叫「訓示」規定，再一次提醒檢警調不要大嘴巴。法務部修正新版的《偵查不公開作業辦法》，法律位階僅屬於法規命令的層次，是依據《刑事訴訟法》第245條的「偵查不公開」而授權制訂。法務部落實司改國是會議的決議，嚴格《偵查不公開作業辦法》的具體細節等態樣，保障人權的出發點值得肯定。

看似淺顯易懂的偵查不公開規定，與民眾知的權利存在著對立關係，但若不落實偵查不公開，則將嚴重影響犯罪嫌疑人的人權。案件在檢警調偵辦期間外流的消息，透過媒體報導，稍有不慎即會造成未審先判的慘劇，在司法偵查實務上，此種案例一點也不嫌少。最近的案例就是前中研院長翁啟惠被控的貪瀆案，而企業界因此受害者，更大有人在。

馬英九捲入三中案遭調查期間，因某週刊披露他有「讓利」的關鍵錄音光碟，他為此指檢察長與承辦主任檢察官涉嫌洩密，將攸關偵查的重點內容外洩給特定媒體，提告檢方明顯違反偵查不公開。曾擔任過法務部長的馬英九。這回終於親身感受到偵查「大公開」的威力了，是否悔不當初在當法務部長時，沒有好好教教檢察官要徹底遵守。

落實新修正偵查不公開　避免未審先判保障人權

偵查不公開當初立法意旨在於保障被告的權益，避免對被告未審先判，導致被告的隱私、名譽、安全等權益受到難以回復的傷害。違反時，故意犯可處3年以下有期徒刑，過失洩密可處1年以下徒刑，捲入「馬王政爭」的前檢察總長黃世銘，正是因為故意洩密遭判刑定讞。

除了黃世銘，實務上有律師因違反偵查不公開規定被依洩密罪判刑，警察因此被辦的案例更多。黃世銘在領導當時的特偵組查辦法官貪瀆案時，甚至在專案會議中公開指明調查局北機站洩密，揚言再不約束必會追究送辦，但他卻以總長的身分以身試法，最後落得洩密罪前科犯。

實務上，有的是律師、警察因違反偵查不公開被依洩密罪偵辦，但為何從未聽聞有檢察官因違反偵查不公開的規定被查辦？有的頂多是外界看不到的被檢察長叫來罵一頓的場景，連行政懲處都極為罕見。每每在受到世人關注的刑事案件、重大財經弊案或官商勾結等貪瀆案中，媒體總有源源不斷的題材可以報導，記者因為要填版面，除了作文比賽外，如果沒有人提供消息，根本編不出來。

有的媒體為展現獨家，鉅細靡遺的深入內容滿足了民眾知的權利，卻侵害了被告的人權；更有甚者，如果是檢方刻意放話，再透過媒體的報導，拿民粹氣氛當護身符，極有可能造成未審先判，若之後碰到較無擔當的法官時，縱使發現被告有冤屈，甚至沒有勇氣判其無罪。

偵查不公開規定，或許你認為距離你我很遙遠，但我們的沉默卻成為不肖司法人員的滋養溫床。此次，法務部會同司法院公布新版作業辦法，重視人權的動機初衷值得肯定，但千萬別只是樣板式的作態，當遇有檢警調違反偵查不公開的洩密罪行為出現時，該辦就辦，而不是只辦律師或記者充充數。說好的偵查不公開，但真正的洩密源頭，你知、我知，不要只是檢方不知了。

好文推薦

董介白／反商仇富推論入罪　正義最後一道防線怎麼了？

董介白／【浩鼎案省思】正義雖到，名譽難復

董介白／【花檢公審幼童】林俊佑檢察官們不退場　打官司得自求多福

●董介白，ETtoday新聞雲撰述副總編輯，以上言論不代表本公司立場。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：1/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：吳憲璋（前矯正署署長）
講題：牆裡乾坤（高牆不該阻隔憲法所保障的受刑人人權）
ET快訊
尾牙播錯片！她開房男員工「歡樂偷情照」流出全場傻眼
白癡公主「封奶7年真相」邪惡視角A罩杯升級網激推

關鍵字：法律,司改人權,董介白,偵查不公開,人權,翁啟惠,馬英九,三中案,黃世銘,私刑,馬王政爭

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

「偵查不公開」將更嚴謹　法界：保障被告人權，減少未審先判

賴芳玉／被害者的司法之路太艱難

雷皓明／吸毒緩起訴是誰爆的料？說好的偵查不公開呢？

馬英九告邢泰釗三中案洩密　確認查無不法北檢簽結

鄭嘉欣／偵查不公開，是誰的不公開？

董介白／從漠視司法的旁觀者到未審先判的犧牲者

李永然／偵查不公開無限上綱 司法公信無限挑戰

董介白／偵查「大公開」　司法大嘴巴斲傷人權保障

【浩鼎案無罪省思】律師高宏銘：技轉需更清楚規範

「偵查不公開」將更嚴謹　法界：保障被告人權，減少未審先判

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

董介白／偵查「大公開」　司法大嘴巴斲傷人權保障

【浩鼎案無罪省思】律師高宏銘：技轉需更清楚規範

「偵查不公開」將更嚴謹　法界：保障被告人權，減少未審先判

湯文章／【慟！兒虐】正義誰說了算！拳頭硬了就可以動用私刑？

八大行業「尾牙最大獎」是這個！她揭曉超酷獎品　全場男性暴動

美女同事買飲料！他轉頭看「OL限定杯套」傻眼　網笑噴：難怪雙面膠不見了

知名牙醫涉偷拍診所病患如廁　理由超瞎「找出誰踩髒馬桶」

特種部隊心急鎮暴一般市民！韓慘案「大樓起火活生生燒死6人」

「閃電」博爾特職業足球夢醒　宣布運動員生涯結束想改從商

2.3萬人搶住桃園　台北房價高、高雄工作少致人口外流

陳思宇喊冤常被抗議敬老金險被打　柯文哲：過渡期抱怨

以後不能偷看Line了！　新iPhone為降低成本取消3D Touch　

阿桑推8月孕婦肚子搶博愛座　她繃回家曝「懷孕辛酸史」：怕寶寶跑出來

要民進黨交戰犯　柯文哲：吳祥輝算是戰犯的顧傭兵

爸爸拍照忘孩子！女嬰哭哭臉　緊抓欄杆　「還原不可能任務」

法律熱門新聞

【浩鼎案無罪省思】律師高宏銘:..

「偵查不公開」更嚴謹　法界：保..

義大限建案勝訴　求國賠258億

「淑芬」錯了嗎？菜場名冤背惡名

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

董介白／偵查「大公開」誰該負責

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

蘇友辰／司法對行政恣意的棒喝

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300..

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

郭榮彥／是誰把律師市場變小了？

董介白／反商仇富判決能解氣嗎？

更多熱門

相關新聞

【浩鼎案無罪省思】律師高宏銘:規範要更清楚

前中研院長翁啟惠涉及浩鼎案，無罪確定後，許多法界人士開始為他叫屈。曾任檢察官的律師高宏銘指出，由本案看出，生技產業的技轉涉及太多專業問題，需要更清楚規範清楚。另外他也從檢方角度出發，認為檢方辦案應該要「與時俱進」，因應新型態的交易行為與合作方式，以免再造成類似案件。

前妻控張國煒不履行離婚協議

兒虐案　法務部：6歲以下死亡案全相驗

「偵查不公開」更嚴謹　法界：保障被告人權

司法改革應落實檢方「撤回起訴」良制

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

女植物人產子案　兇手抓到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

張國煒逼離職？前妻泣：他說長榮是他家的

小玉曾是偶像練習生！「2罪狀犯老闆大忌」囂張解約

鼻屎怪現蹤！4月嬰「呼嚕嚕」拉出2cm鐘乳石柱

2019這5大星座財運旺到爆！

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面