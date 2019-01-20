影／朱立倫大讚電影「比悲傷更悲傷的故事」感人　跟夫人都看到哭

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫20日出席「榜生婦產聯盟忘年晚會」活動，針對他昨晚在個人臉書po出「比悲傷更悲傷的故事」海報跟電影票兩張；受訪時透露，他看完覺得很感動，尤其是教堂那一段，三位主角怎麼做抉擇，真的很感動，自己跟夫人都看到哭了。

朱立倫在臉書發文，貼上兩張陽明大戲院的電影票，說「真的好久沒有去不用劃位的戲院了，看著手上的古早味電影票困惑了一下，才回神走進影廳。」，對於網友在直播中推薦他看的國片，「比悲傷更悲傷的故事」，他表示，「選擇永遠或下輩子，我們也覺得好難好難。只能努力做到珍惜一直理直氣壯陪在身邊的那個人。」

▼朱立倫臉書po出「比悲傷更悲傷的故事」海報跟電影票兩張。（圖／翻攝自臉書）

他以「女粉絲」轉述夫人高婉倩的觀影心得：教堂婚禮中，三人的手不捨交纏的那一幕，雖然看不到三位主角的表情，卻令人鼻酸；又以「男粉絲」稱自己：女主角的眼睛好漂亮，好有戲！大讚是一部讓人揪心又暖心的電影！

他也表示，很高興看到又一部台灣電影取得票房佳績，貼近觀眾的題材、用心投入的導演、演員和團隊、正向的商業循環，台灣影視音的影響力，可以無遠弗屆！沒想到，這篇貼文釣來導演林孝謙本人留言「謝謝您來看電影。導演敬上！ ❤️❤️」。

另外，朱立倫日前在直播中也透露，自己卸任之後忙著自修，至於課程內容，包括AI人工智慧、新創企業、文化創意、大數據等新創課程，他說自己在公職生涯對很多新東西都落後。他受訪時也表示，近期學了很多新課程，尤其是新的科技，新世代的新文化。

▲ 前新北市長朱立倫20日出席「榜生婦產聯盟忘年晚會」活動。（圖／記者羅婉庭攝）