蔡英文籲暴力不該容忍　李正皓揭馬英九遭丟鞋：她沒資格說

▲總統蔡英文致電鄭麗君。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席資深藝人春節餐會，意外遭資深藝人鄭惠中以「不滿去蔣化」為由，當眾打了一巴掌。總統蔡英文針對此事在臉書呼籲，暴力不該容忍。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓則揭往事，「蔡英文沒有資格說」。

事發後，蔡英文致電鄭麗君，表達關心跟慰問，她強調，在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見，立場可以不同，但打人就是不對，她呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為，「立場可以對話，暴力不該容忍」。

對此，李正皓在臉書直言，唯獨蔡英文沒有資格說「暴力不該容忍」，回顧2012年國際人權日，前總統馬英九出席開幕式時，遭到抗議人士丟鞋攻擊，蔡英文不僅去凱道探視嗆馬人士外，還說馬英九在要求別人包容時，自己應更懂得包容，畢竟他是國家領導人。

李正皓痛批，馬英九被打，蔡英文就叫馬英九吞下去、要包容；反觀，鄭麗文被打，蔡英文就說立場可以對話，暴力不能容忍；此外，「管碧玲打洪秀柱、蘇嘉全推楊鎮浯、邱議瑩打李慶華」，蔡英文非但不譴責，反而容忍、讚許他們的暴力。

▲鄭惠中呼鄭麗君巴掌。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲李正皓。（資料照／記者賴于榛攝）