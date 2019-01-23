購買紅豆系列產品　萬丹農會限量送前總統馬英九春聯

▲前總統馬英九專注書寫春聯。（圖／記者陳崑福翻攝自萬丹鄉農會臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉農會為回饋消費者支持，23日起在該農會幸福小棧及農特產品展售門市部購買紅豆系列、官網購買，就贈送前總統馬英九豬年春聯乙幅，數量有限，送完為止。

▲馬前總統今年春聯。

喜歡吃紅豆餅的前總統馬英九曾多次造訪屏東縣萬丹鄉，相當關心萬丹紅豆產業的發展，去年3月馬前總統再度蒞臨該農會與農友們敘敘舊，並贈送書寫春聯給萬丹鄉親，反應相當熱烈。

萬丹鄉農會說，今年，農會為了回饋長期以來支持萬丹紅豆的消費大眾，從昨23日星期三起，凡於紅豆幸福小棧及農特產品展售門市購買萬丹紅豆系列產品，即贈送馬前總統書寫豬年春聯一張，數量有限，送完為止。

☆紅豆幸福小棧門市☆

地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路一段25號

電話：08-7772007分機108

營業時間：星期一至星期五 上午8：30~下午5：00

☆農特產品展售門市☆

地址：屏東縣萬丹鄉和平西路258號(萬丹鄉公所正對面)

電話：08-7779513

營業時間：星期一至星期五 上午8：00~下午5：00

星期六 上午8：00~中午12：00

※於農會官網購買，也有同步贈送喔！

一張訂單贈送春聯一張。

購買連結如下：

http://www.pwfa.org.tw/front/bin/cglist.phtml?Category=20