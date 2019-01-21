影／網紅「館長」力挺朱立倫：他滿會照顧人的

記者羅婉庭/台北報導

網路紅人館長陳之漢日前在直播中要求他的粉絲不要因為李婉鈺跟他之間的紛爭遷怒於朱立倫，因為他也很無奈，他直言，撇除政商關係，他做人不錯，即便他的負面批評不少，但在新北市這邊尊重他的人很多，他也強調，朱立倫「滿會照顧人」、滿會挺人的。

2018年底，前新北市議員李婉鈺見許多候選人相繼上網紅「館長」的直播，自己也想上直播遭拒，便與館長隔空槓上，直到近日仍持續延燒。

館長陳之漢表示，朱立倫在新北市這邊尊重他的人很多，因為他「滿會照顧人的」，滿會挺人的，這一點侯友宜也一樣。對於自己的粉絲牽怒於與李婉鈺是親戚的朱立倫，館長表示，李婉鈺跟他基本上不相干，她也不是國民黨的，他呼籲網友，「高抬貴手」，不要針對朱立倫。

館長也透露，朱立倫過去曾寫信給他﹐邀請他出席活動開幕，例如林口分局設立時，他也收到朱的邀請表示一定要他參加，他也回信以「朱大哥」稱呼表示自己因公務繁忙而婉拒。

他也知道自己的粉絲有不少人因為李宛鈺的關係對朱立倫不滿，他也再度要求粉絲不要牽怒於他，以免到時候名嘴節目拿來炒新聞。

最後，他也說自己有機會會邀請朱立倫來直播，他2020要參選總統大選，到時後館長也會聽聽他怎麼說，他也很榮幸。這段影片也被轉貼到朱立倫粉絲團「朱隊友」。

▲館長陳之漢直播力挺朱立倫。（圖／翻攝自臉書）