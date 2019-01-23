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「我討厭呼人巴掌」　葉毓蘭：更不齒連銅像都欺負，斷頭、潑漆的無行小人

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▲▼鄭麗君被打巴掌鄭惠中說明事發經過。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭惠中打人後召開記者會，說明事發經過。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中甩一巴掌，臉上留下巴掌印，引發外界譁然。前警大教授葉毓蘭表示，「我討厭呼人巴掌，也厭惡向人丟鞋、丟書；更不齒連銅像都欺負，斷頭、潑漆的無行小人。」而鄭惠中因有低收入戶證明，22日深夜被檢方處分限制住居後請回。

華視22日舉行春節餐會，宴請國內資深藝人。文化部長鄭麗君到場，依慣例逐桌向藝人寒喧敬酒時，突遭鄭惠中甩一巴掌，她雖表情驚訝仍保持風度，用手摀著左臉頰說「怎麼可以這樣」，隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待15分鐘後才離開。

鄭惠中之後受訪稱，不滿鄭麗君「去蔣化」廢除中正紀念堂，「賞她一巴掌剛好而已，中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事。」當晚，她先主動到大安分局說明，並對媒體表示「自己打人就是不對」，稍晚再到北檢向檢察官說明事發經過與原因。檢察官考量有低收入戶證明的鄭惠中可能涉及傷害、公然侮辱、妨害公務等罪，但自行到案，因此先行請回，但對她限制出境，後續將盡快傳喚相關證人釐清案情。

▼鄭惠中當眾打鄭麗君一巴掌。（圖／鏡週刊）

▲▼「甩鄭麗君一巴掌」影片曝光！鄭惠中嗆：不懂感恩，打她剛好而已。（圖／鏡週刊）

對此，總統府發言人張惇涵表示，現在的台灣是自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見，立場可以不同，但打人就是不對，一位用心推動文化、照顧藝人的部長也不應該被這樣對待；同時，他也轉述，蔡英文總統表示，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。蔡總統於得知消息後，亦致電給鄭部長表達關心慰問，並給鄭部長加油打氣。

而針對此事，葉毓蘭則在臉書說，「我討厭呼人巴掌，也厭惡向人丟鞋、丟書；更不齒連銅像都欺負，斷頭、潑漆的無行小人。」

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關鍵字：葉毓蘭,鄭麗君,鄭惠中

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