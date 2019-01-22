影／掌摑鄭麗君　媒體詢：為何粗暴對待？　鄭惠中笑：那我能用什麼？

記者張君豪／台北報導

鄭惠中今天傍晚6時許，在國民黨台北市議員應曉薇陪同下到大安警分局主動說明，應曉薇表示鄭惠中因執政黨提「去蔣化」政治主張才會情緒激動失控，進而出手打人，她願意公開向鄭麗君表達歉意。在場媒體詢問說：「既然覺得去蔣化很粗暴，那為什麼要用粗暴的方式對她呢？」鄭惠中聽到詢問表情差點笑出來，反問記者：「那我能夠用甚麼？（方式）」

鄭惠中在應曉薇陪同下在22日晚間6點5分左右抵達台北市大安警分局，過程中多半由應曉薇發言回答媒體，她僅低調表示：「自己打人就是不對！」

▲鄭惠中晚間9點步出大安警分局，面對媒體詢問粗暴方式對待鄭麗君，她反問：「那我能夠用甚麼？」。（圖／記者張君豪攝）

▲鄭惠中晚間9點步出大安警分局，面對媒體詢問粗暴方式對待鄭麗君，她反問：「那我能夠用甚麼？」。（圖／記者張君豪攝）

今晚9點左右，拄著拐杖的鄭惠中步出台北市大安警分局，她在警局門口接受媒體訪問表示：「我準備去地檢署說明，因為我的行為向她（鄭麗君）致歉」媒體詢問她：聽說你第一時間表示籌畫蠻久的？對此鄭惠中並未正面回答，僅強調自己：「不欣賞她的理念」

在場媒體詢問說：「既然覺得去蔣化很粗暴，那為什麼要用粗暴的方式對她呢？」鄭惠中聽到詢問表情差點笑出來，反問記者：「那我能夠用甚麼？（方式）」後來鄭惠中在身旁市議員應曉薇的助理提醒下：「不講了來不及、我要趕去地檢署」鄭惠中再度重申：「我為我的行為覺得很抱歉，但不是為我的訴求！」鄭隨即在助理陪伴下前往地檢署主動說明。

對此大安警方表示：目前本起事件並未有人提告，所以警方僅針對鄭惠中自己陳述事件經過製作事件紀錄，會把紀錄呈給台北地檢署檢察官進行後續判斷，目前台北地檢署責令警方查情：今天鄭麗君參加資深藝人春節餐會是否為該部既定公務行程？若屬實鄭惠中掌摑鄭麗君行為可能涉及妨害公務行為，但對於呼巴掌是否會構成公務無法執行，仍待檢方調查定奪。