打鄭麗君一巴掌　資深藝人鄭惠中依妨害公務限制住居

▲鄭惠中向檢察官說明打文化部長鄭麗君巴掌經過後，在律師和議員助理的陪同下離開台北地檢署 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

資深藝人鄭惠中22日公然打文化部長鄭麗君後，晚間先後主動向檢警說明，雖然全案目前無人提告，但台北地檢署檢察官在深夜訊後，考量這一巴掌可能涉及傷害、妨害公務、公然侮辱等罪，因此雖還沒有人提告，仍對鄭惠中處分限制住居後請回。鄭惠中離開地檢署前，否認經人授意，仍稱打鄭麗君巴掌「是我衝動做的事。」

鄭惠中在晚間9點多抵達台北地檢署等候檢察官訊問，在律師陪同下受訊問約1小時，在11點多的時候，神情略顯疲態的走出偵查庭，對守候媒體頻頻點頭，有媒體問她「有跟檢察官說對鄭部長道歉嗎？」她回：「是。」另外對於是否曾參加統促黨活動？她回答：「誰都可以參加，也不代表什麼。」打巴掌舉動是否有人授意？「沒有這種事，是我衝動做的事。」

22日舉行的華視春節餐會，宴請國內資深藝人，文化部長鄭麗君到場，依慣例逐桌向藝人寒喧敬酒時，突遭資深藝人鄭惠中甩了一巴掌，鄭惠中之後受訪稱，不滿鄭麗君「去蔣化」廢除中正紀念堂，「賞她一巴掌剛好而已，中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事。」

當天晚上，鄭惠中先是主動到大安分局說明，並對媒體表示：「自己打人就是不對」，稍晚再到北檢，向檢察官說明事發經過與原因。檢察官考量有低收入戶證明的鄭惠中可能涉及傷害、公然侮辱、妨害公務等罪，但自行到案，因此先行請回，但對鄭惠中限制出境，後續將盡快傳喚相關證人釐清案情。

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