鄭麗君遭甩巴掌　陳吉仲361字力挺：是她踏實推動台灣文化政策

▲鄭麗君（中）在向藝人敬酒時突然遭鄭惠中甩巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

資深藝人鄭惠中22日在華視春節餐會打文化部長鄭麗君，目前已被台北地檢署檢察官處分限制住居。農委會主委陳吉仲同日晚間在臉書PO出361字的文章表達對鄭部長的不捨，強調如今台灣民眾可以自由表達意見，正是無數前輩努力爭取來的，「這才是真正的『前人種樹，後人乘涼』。」

陳吉仲表示，當天在新聞看到鄭麗君於公開行程受到不理性的暴力對待，當下被問到是不是挨打了，卻只說「沒有」、「沒事沒事」，並繼續帶著笑意和賓客互動，相較於攻擊者的行為，她的寬恕更令人感到不捨，「鄭部長在推動台灣文化發展上的成績有目共睹，正是因為她總是勇於面對、善於溝通、堅毅果敢的處事風格，才能一步步踏實地推動台灣的文化政策。」

而鄭麗君在事發之後曾回應，自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會能有各種自由、多元的聲音，期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式來表達意見。陳吉仲也相當認同並提到，如今的台灣之所以成為人人都能自由表達意見的國家，是無數前輩努力爭取來的成果，「這才是真正的『前人種樹，後人乘涼』。欽佩鄭部長面對暴力行為，表現出溫柔、理性而堅定的態度，我也想在這裡對鄭部長說聲『辛苦了！加油！』」

至於動手打巴掌的藝人鄭惠中事後受訪時聲稱，是因為不滿鄭麗君「去蔣化」廢除中正紀念堂，「賞她一巴掌剛好而已，中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事」，當晚主動前往台北市大安警分局時卻改口「自己打人就是不對」。檢方考量到鄭惠中的行為可能涉及傷害、公然侮辱以及妨害公務等罪，但她自行到案，因此先行請回並限制住居，後續會再傳喚相關證人來釐清案情。

▼▲鄭麗君事後在臉書PO文，而鄭惠中（下圖）也現身說明事發經過。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自鄭麗君臉書）

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