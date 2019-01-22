影／陳文茜任高雄觀光大使　大讚「烏魚子可登世界美食」

記者洪正達／高雄報導

擔任高雄市2月份觀光大使的資深媒體人「小妹大」陳文茜，22日中午品嘗在地飯店業者研發的烏魚子大餐，大讚烏魚子可榮登世界美食之堂，地位等同北京烤鴨，屬於相當具有代表性的台灣美食，也希望能將高雄美食行銷到全世界。

▲陳文茜擔任高雄市觀光大使，拋出許多點子讓韓國瑜相當讚賞。（圖／記者洪正達攝）



陳文茜表示，我國官方每次在華府的「雙橡園」宴請國外賓客時，大多會採用烏魚子作為代表食材，也因此烏魚子在美國國會相當有知名度，因此身為高雄觀光大使的她，也提出「烏魚子佐餐酒」大賽，讓在地的美食業者藉由競賽的方式，讓烏魚子料理成為城市行銷的利器。

陳文茜21日晚間與家人抵達高雄住宿，展開為期3天2夜的旅行，行程中也包括六合夜市、佛陀紀念館等高雄較為知名的旅遊景點，與市長韓國瑜會面後，也拋出了許多行銷方式，除了烏魚子佐餐酒大賽外，還有禿頭時尚街、愛河無人機送情書等，打算與韓國瑜一同「挽起袖子大幹一場」。

觀光局長潘恆旭也說，陳文茜的FB粉絲專頁「文茜世界周報」追蹤數就有90萬，支持者更遍及兩岸三地，相當具有影響力，因此高雄市也邀請她擔任觀光大使，希望她能為高雄引進更多的觀光資源，韓國瑜也對陳文茜的構想相當佩服，也感謝她願意無償為高雄城市行銷。

▲參加「烏魚子佐餐酒」大賽的飯店業者，推出各種不同的創意料理。（圖／記者洪正達攝）

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