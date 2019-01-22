挺進郡大溪谷搶救比基尼登山女　山搜隊「1日急行軍」仍晚了一步

▲比基尼登山客南投獨攀墜谷去世。（圖／翻攝當事人臉書）

記者 陳以昇、王亞志 ／ 南投報導

喜愛登百岳換穿比基尼拍照，被網友和山友喻為「比基尼登山客」、「G哥」的吳姓女子（36歲），日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，不料卻於19日失足摔落山谷，她一度透過衛星電話向外求援；消防隊獲報後另派出2批腳程飛快的山搜人員，一般登山客要走上2天的路程，他們「1日急行軍」趕到，但最後卻發現吳女已經失溫罹難。

南投縣消防局第三大隊長林正宜表示，吳女11日從東埔八通關入山，14天後預計返回水里。但19日吳女透過衛星電話向楊姓友人求救，「訊號不穩定斷斷續續、大概只知道她墜落2、30公尺深溪谷、上半身有受傷，下半身無法動彈，需要救援。」最後友人提醒她「要定時回報身體狀況、注意保暖，對方答『好』之後，電話就再也不通了。」衛星電話傳遞出的位置座標，約在無雙山郡大溪谷附近，楊先生將座標轉報玉山國家公園管理處，最後輾轉向消防局報案，已經是傍晚5點半。

▲比基尼登山客南投獨攀墜谷去世。（圖／翻攝當事人臉書）

20日空勤直升機礙於天候狀況，直到下午1點起飛，不到5分鐘後因雲層過低被迫折返。消防隊在當天早上9時先派出2名山搜人員和1名警消共3人，用徒步方式挺進座標點；接下來在下午3時又派出3名山搜人員前往。第一批搜救隊在21日早上9點抵達吳女座標附近，沿著山壁上下左右尋找，終於在12時10分接近吳女，但她已無生命徵象，失溫罹難；第2批搜救隊也在下午抵達。21日因雲層厚仍不利直升機起降，下午6名隊員勘查附近地形後，發現郡大溪流湍急，不適合移動吳女遺體，決定在吳女發現處整理出平台，隊員在一旁紮營等候吊掛。

▲▼警消還原吳女登山路線，1天內就抵達求救點。（圖／南投消防局提供）

大隊長林正宜表示根據氣象預測，中午11時到12時最有利進行吊掛，但早上若天氣好，上午7時就會從台中清泉崗起飛，飛行吊掛後約1小時，直升機暫定降落在信義鄉同富國中操場，遺體可能運往名間或南投殯儀館，再由南投地檢相驗。