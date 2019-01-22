影／記者實測噴槍威力！高壓噴射臉頰「凹陷大洞」　表情猙獰抽搐

記者吳奕靖／高雄報導

左營區一間加油站發生一起嚴重意外，一名3歲小女童疑似被噴槍噴到嘴部而身亡，但檢察官相驗並調閱監視器畫面認為疑點重重，將女童的父親移送法辦。此外，記者實測用噴槍對著臉部，從畫面可見，正常人噴的時候，嘴巴就已經無法合攏，更何況是3歲的小女童，但可疑的是，3歲小女童的手掌大小、力氣等等，有辦法按壓下握柄嗎？

▲記者拿噴槍實測，臉部直接凹陷一個大洞。危險動作請勿模仿。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

從記者實測畫面可見，強大的高壓氣體從氣槍噴出後，力道直接讓記者的臉部凹陷一個洞，隨著氣槍的移動，更是讓臉部表情忍不住抽搐、變形。由此可見，就連成年人被噴槍這樣對著臉部，也會因強大的氣壓導致臉部猙獰難耐，更何況是3歲的小女童。

▲記者拿噴槍實測。危險動作請勿模仿。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

據了解，根據醫生開出的初步檢驗傷單中，3歲女童的確有「氣體」造成的傷勢，但女童父親的供詞，卻跟監視器畫有諸多出入，而根據事發加油站站長的說法，女童自始至終都沒有離開副駕駛座。對此，檢察官在相驗遺體以後將女童的父親以「過失致死」嫌疑人將他隨案移送法辦。

提醒：拿空氣噴槍直接噴臉是危險動作，有相當的危險性，一般民眾及小朋友請勿模仿。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：危險動作請勿模仿。



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