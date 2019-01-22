帶「比基尼登山客」回家　直升機9:10清泉崗基地起飛吊掛遺體

▲吊掛「比基尼登山客」遺體，直升機從清泉崗起飛，於9時40分飛過南投信義鄉同富國中上空。（圖／記者王亞志攝，下同）

記者王亞志／南投報導

有「比基尼登山客」之稱的吳姓女山友獨攀挑戰「馬博橫斷」卻墜谷，21日被搜救人員發現時已身亡，礙於當時天候不佳，無法出動直升機吊掛遺體，空勤直升機於22日9時10分許從清泉崗基地起飛，若天氣狀況良好返程將降落在信義區同富國中操場，再由救護車送遺體到殯儀館。

空勤總隊指揮官廖俊河表示，目前直升機於9時30分剛飛過水里，目前確定天氣情況穩定，將於預定地同富國中降落。

南投消防局第三大隊長林正宜表示，吊掛作業（含起飛降落）預估一小時，因氣候不佳，為安全起見，下降點以同富國中為優先，如氣候不佳無法降落，則將依序下降竹山消訓中心，再來是台中清泉崗基地。

空勤總隊22日一早評估天候狀況後，直升機在上午9時10分起飛，目前暫定信義鄉同富國中為第一優先降落點，而直升機從起飛及吊掛到降落，預計要花1小時完成，最快預計10時30分會將吳女大體運下山。

轄區東埔派出所長表示，大體抵達後，會直接送往名間殯儀館，由檢察官相驗。

熱愛登山的吳女每次攻頂後就會換上比基尼拍照留念，至於為何會選擇穿比基尼登頂拍照，其實是因為先前與朋友打賭輸了，4年來至少已經換過97套，且她在登山界小有名氣，臉書最後一篇發文停留在發生意外前一天，她分享拍到的觀音圈景象，大批粉絲也在下方留言淚崩哀悼。

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